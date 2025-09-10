La Selección Mexicana de futbol, bajo la dirección de Javier Aguirre, continúa su preparación rumbo al Mundial 2026.

En la reciente Fecha FIFA de septiembre 2025, el Tri enfrentó dos compromisos internacionales que dejaron resultados agridulces.

El pasado 6 de septiembre, México empató 0-0 ante Japón en un partido amistoso disputado en el Oakland Coliseum, donde los nipones mostraron superioridad táctica y evidenciaron algunas carencias del conjunto tricolor.

Tres días después, el 9 de septiembre, México logró un empate 2-2 frente a Corea del Sur en Nashville, Tennessee, en un encuentro vibrante que mostró mejoras en el ataque y en el dinamismo del equipo del ´Vasco' Aguirre.

Ahora, la Selección Mexicana se alista para sus próximos compromisos en la Fecha FIFA de octubre 2025.

¿Cuándo son los próximos partidos del Tricolor del Javier Aguirre?

El primero será el sábado 11 de octubre contra Colombia, el juego está programado a las 19:00 horas del centro de México, a disputarse en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Este duelo promete ser un reto significativo, ya que los cafeteros han mostrado un nivel competitivo en los últimos años, con un estilo de juego dinámico y ofensivo. Además de que se trata de otra selección que ya tiene su boleto para la justa de Norteamérica, lo que lo convierte en un compromiso de talla mundialista.

El segundo encuentro seguirá bajo ese mismo tenor. Será el martes 14 de octubre ante Ecuador, en el Estadio Akron de Guadalajara, con horario aún por confirmar.

Este partido marcará el regreso del Tri a casa, donde buscará el respaldo de su afición para consolidar el proyecto de Aguirre.

Con estos compromisos, México busca recuperar confianza y demostrar que puede competir al más alto nivel. La expectativa es alta, y los reflectores estarán puestos en cómo el Tri enfrenta a estos rivales sudamericanos en su camino hacia 2026.