A menos de un año para que suene el silbatazo inicial en el Coloso de Santa Úrsula, ésta es la guía para comprar boletos del Mundial de 2026.

Las recomendaciones generales para conseguir entradas son registrarse con anticipación en FIFA ID, revisar constantemente el correo (incluida la bandeja de spam), contar con una tarjeta VISA vigente para la primera fase y tener presente que la asignación de boletos será por sorteo, no por orden de llegada.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Mundial de 2026?

Fases de venta

Registro exclusivo con tarjeta VISA : del 10 al 19 de septiembre de 2025.

: del 10 al 19 de septiembre de 2025. Segunda fase (venta mediante sorteo aleatorio) : del 27 al 31 de octubre de 2025.

: del 27 al 31 de octubre de 2025. Tercera fase : en diciembre de 2025, otra ronda de sorteo.

: en diciembre de 2025, otra ronda de sorteo. Fases adicionales en 2026: se activarán cerca del inicio del torneo para los boletos que queden disponibles.

Si eres seleccionado en el sorteo, se te avisará a partir del 29 de septiembre de 2025 con fecha y hora específica para hacer la compra.

En este escenario, podrás adquirir hasta 4 boletos para hasta 10 partidos diferentes, sujeto a disponibilidad.

Estadio Azteca, Akron y BBVA, sedes de los partidos del Mundial 2026, en México. FOTOS: Especiales

Aproximadamente, ¿cuánto costarán los boletos para el Mundial de 2026?

Partido inaugural: entre los $60 y $774 dólares.

entre los $60 y $774 dólares. Fase de grupos: entre los $60 y $323 dólares.

entre los $60 y $323 dólares. Final: entre los $128 y $1,150 dólares.

Los boletos se dividirán en dos categorías.

Categoría 1: asientos con mejor visibilidad, más cercanos al campo.

asientos con mejor visibilidad, más cercanos al campo. Categoría 4: la más accesible.

El Mundial 2026 está a punto de tener a todos sus invitados. Foto: Imago7

¿Cómo se puede acceder al sorteo para los boletos?

Crear tu FIFA ID

Entrar al sitio correspondiente, registrarse (“Sign Up”), llenar datos personales, aceptar términos, confirmar por correo.

Registrar tu interés en FIFA.com

Iniciar sesión con tu FIFA ID.

Registrar tu interés para recibir notificaciones y acceso preferente a los sorteos.

Participar en el sorteo

Fase exclusiva con tarjeta VISA (10-19 septiembre).

Siguen fases en octubre y diciembre.

¿Cómo se pueden comprar los paquetes de Hospitality?

Para el Mundial de 2026, la experiencia de hospitalidad incluye acceso a zonas exclusivas, alimentos, bebidas y asientos privilegiados.

Opciones de hospitalidad individual (desde precios en pesos mexicanos)

FIFA Pavilion: desde $54,300.

desde $54,300. Champions Club : desde $73,400.

: desde $73,400. Trophy Lounge: desde $103,000.

desde $103,000. VIP: desde $108,600.

desde $108,600. Pitchside Lounge: desde $123,700.

Paquetes especiales

Por sede: todos los partidos dentro de una ciudad sede. Desde $8,275 dólares.

todos los partidos dentro de una ciudad sede. Desde $8,275 dólares. “Sigue a tu equipo”: paquete que incluye todos los partidos de fase de grupos de tu selección favorita + uno de 32vos. Desde $6,750 dólares.