A menos de un año para que suene el silbatazo inicial en el Coloso de Santa Úrsula, ésta es la guía para comprar boletos del .

Las recomendaciones generales para conseguir entradas son registrarse con anticipación en FIFA ID, revisar constantemente el correo (incluida la bandeja de spam), contar con una tarjeta VISA vigente para la primera fase y tener presente que la asignación de boletos será por sorteo, no por orden de llegada.

Lee también

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Mundial de 2026?

Fases de venta

  • Registro exclusivo con tarjeta VISA: del 10 al 19 de septiembre de 2025.
  • Segunda fase (venta mediante sorteo aleatorio): del 27 al 31 de octubre de 2025.
  • Tercera fase: en diciembre de 2025, otra ronda de sorteo.
  • Fases adicionales en 2026: se activarán cerca del inicio del torneo para los boletos que queden disponibles.

Si eres seleccionado en el sorteo, se te avisará a partir del 29 de septiembre de 2025 con fecha y hora específica para hacer la compra.

En este escenario, podrás adquirir hasta 4 boletos para hasta 10 partidos diferentes, sujeto a disponibilidad.

Lee también

Estadio Azteca, Akron y BBVA, sedes de los partidos del Mundial 2026, en México. FOTOS: Especiales
Estadio Azteca, Akron y BBVA, sedes de los partidos del Mundial 2026, en México. FOTOS: Especiales

Aproximadamente, ¿cuánto costarán los boletos para el Mundial de 2026?

  • Partido inaugural: entre los $60 y $774 dólares.
  • Fase de grupos: entre los $60 y $323 dólares.
  • Final: entre los $128 y $1,150 dólares.

Los boletos se dividirán en dos categorías.

  • Categoría 1: asientos con mejor visibilidad, más cercanos al campo.
  • Categoría 4: la más accesible.

Lee también

El Mundial 2026 está a punto de tener a todos sus invitados. Foto: Imago7
El Mundial 2026 está a punto de tener a todos sus invitados. Foto: Imago7

¿Cómo se puede acceder al sorteo para los boletos?

Crear tu FIFA ID

  • Entrar al sitio correspondiente, registrarse (“Sign Up”), llenar datos personales, aceptar términos, confirmar por correo.

Registrar tu interés en FIFA.com

  • Iniciar sesión con tu FIFA ID.
  • Registrar tu interés para recibir notificaciones y acceso preferente a los sorteos.

Participar en el sorteo

  • Fase exclusiva con tarjeta VISA (10-19 septiembre).
  • Siguen fases en octubre y diciembre.

¿Cómo se pueden comprar los paquetes de Hospitality?

Para el Mundial de 2026, la experiencia de hospitalidad incluye acceso a zonas exclusivas, alimentos, bebidas y asientos privilegiados.

Opciones de hospitalidad individual (desde precios en pesos mexicanos)

  • FIFA Pavilion: desde $54,300.
  • Champions Club: desde $73,400.
  • Trophy Lounge: desde $103,000.
  • VIP: desde $108,600.
  • Pitchside Lounge: desde $123,700.

Paquetes especiales

  • Por sede: todos los partidos dentro de una ciudad sede. Desde $8,275 dólares.
  • “Sigue a tu equipo”: paquete que incluye todos los partidos de fase de grupos de tu selección favorita + uno de 32vos. Desde $6,750 dólares.
La Selección Mexicana no ha mostrado un buen funcionamiento a menos de un año del Mundial 2026. Foto: Imago7
La Selección Mexicana no ha mostrado un buen funcionamiento a menos de un año del Mundial 2026. Foto: Imago7

Google News

TEMAS RELACIONADOS

México posee el único aeropuerto con vuelos directos a las 16 sedes del Mundial 2026

Actualidad Mundialista

México posee el único aeropuerto con vuelos directos a las 16 sedes del Mundial 2026
Mundial 2026: ¿Cuántos países faltan por clasificar a la Copa del Mundo?

Actualidad Mundialista

Mundial 2026: ¿Cuántos países faltan por clasificar a la Copa del Mundo?

Comentarios