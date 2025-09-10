Javier Aguirre dejó muchas dudas con la exhibición de la Selección Mexicana ante Japón y Corea del Sur, donde sus dirigidos no pudieron ganar ninguno. Incluso, ante los coreanos estuvieron cerca de derrotarlos.

Las críticas no se han hecho esperar hacia el Tri, debido a que los ensayos se están terminando de cara al Mundial 2026. Este año solamente le quedarán los encuentros ante combinados de Conmebol, donde la misión será mejorar en todos los sentidos.

Lee también Antonio de Valdés recordó el regalo de bodas que le dio Emilio Azcárraga Milmo

¿Qué dijo Hugo Sánchez de Javier Aguirre?

La Selección Nacional de Javier Aguirre tiene muchos detractores. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, más de uno considera que el desempeño de los jugadores deja mucho que desear.

Un o de los que ha sido más críticos con el Vasco es Hugo Sánchez, quien desde un principio no lo veía como buena opción para ser el timonel Tricolor en el Mundial 2026 que será en casa.

Tras el partido ante Corea del Sur, el Pentapichichi señaló que no se le ve un estilo definido a combinado nacional, remarcando los errores defensivos que les costaron dos goles en contra.

“Nos falta tener una claridad en cuanto estilo de juego. Por ejemplo, ayer dije que el 4-4-2 es la postura táctica mejor para poderla acoplar teniendo el rival. Si afloja, puede meter un hombre más o dos hombres más.

Hugo Sánchez ha sido muy crítico con el proceso de Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Foto: Especial

“Entonces el 4-3-3, los dos medios de afuera no son laterales, no hay manera de tener coordinación y que te den más pasadas. Eso fortalece más a un equipo, tanto así que la defensa se vio limitada por la rapidez y la verticalidad de Corea. Los goles de ellos prácticamente fueron a la espalda de los defensas. No la vi fuerte defensivamente, la vi débil”, dijo en ESPN.

Finalmente, Hugol señaló que tampoco hay mucho que destacar en la parte ofensiva del Tri, debido a que no se generan muchas jugadas en las que los delanteros puedan buscar el marco rival.

“Hasta cierto punto en ataque no vi tanta claridad ofensiva porque ellos (Corea del Sur) tuvieron ocasiones más claras de gol. Necesitan tener unas tres, cuatro ocasiones por delantero, y no las estamos teniendo porque el juego no da esa claridad, ni esa peligrosidad, como los coreanos, a su estilo, las tuvieron", dijo Hugo Sánchez.