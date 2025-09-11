El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y hay muchas expectativas por el evento que reunirá a los mejores futbolistas del orbe. Por otro lado, la realidad es que la afición no tiene mucha emoción con respecto a lo que pueda ofrecer la Selección Mexicana en el torneo.

El cuadro comandado por Javier Aguirre ha dejado mucho que desear en sus últimas apariciones. Los juegos restantes previos a la Copa del Mundo pueden lapidar las ilusiones de los fanáticos o motivarlos.

¿Qué dijo Chucho Ramírez de la Selección Mexicana?

En 2005 México celebró su primer título ganado en un Mundial FIFA. La Sub 2017 dirigida por Chucho Ramírez emocionó a los aficionados con la posibilidad de algún día repetirlo con la Mayor.

Sin embargo, pasaron los años y no ha sucedido. De cara a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en casa el siguiente año, el estratega aseguró que ve pocas probabilidades de que la Selección Nacional tengan un papel destacado durante el campeonato que se disputará también en Estados Unidos y Canadá.

“Yo quisiera decir otra cosa, pero la verdad que se ve complicado”, comentó quien también llegó a ser entrenador del América. Ramírez aseguró que el principal motivo para tener nulas expectativas se debe a la calidad de los jugadores.

Chucho Ramírez no tiene expectativas altas con la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Foto: Imago7

Pronostica que será una primera ronda complicada, contrario a lo que todos imaginan. En un escenario alentador quizás le vaya bien al Tricolor, aunque Chucho Ramírez piensa todo lo contrario.

“No es muy complicado, se ve, aquí Javier Aguirre se convertirá en un factor importante de lograr hacer un equipo. No hay la calidad que había en la parte individual que quizás había en otras selecciones, entonces Javier sabe perfectamente con la experiencia que tiene, que hoy el equipo es la fortaleza.

“Deseo siempre, lo mejor de llegar a las mejores instancias, la primera ronda la tenemos que solventar y ojalá me equivoque, la calidad me parece que está alejada de lo que era antes”, comentó.