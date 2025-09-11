Tras la salida de Gerardo Martino de la Selección Mexicana muchos nombres sonaron para ocupar ese banquillo. El elegido en su momento fue Diego Cocca, que por su bicampeonato con el Atlas, tenía un perfil interesante para tomar las riendas. Resultó en un desastre breve.

Guillermo Almada y Antonio Mohamed también eran candidatos, pero al final quedaron descartados. Incluso, cuando Cocca fue despedido del Tricolor, en vez de tomarlos en cuenta, le dieron la confianza a Jaime Lozano, siendo otro rotundo fracaso.

¿Por qué Mohamed no fue DT de México?

El Turco Mohamed se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores en el futbol mexicano. Suma cuatro títulos con el mismo número de equipos: Xolos, Monterrey, América y Toluca.

Luego de conseguir el campeonato con el Toluca el argentino volvió al radar de la Selección Mexicana. Sin embargo, Antonio Mohamed ha sido claro al señalar que es algo pasado, debido a que no tiene ningún tipo de interés del dirigir al combinado nacional.

“Yo creo que mi momento ya pasó. Para mí fue en el momento cuando estaba (Diego) Cocca, para mí ese era mi momento, tuve charlas, con todos, dos zooms, yo sentí que era un trámite, un compromiso”, comentó en ESPN.

Finalmente, Antonio Mohamed señaló que en el pasado se sintió usado por directivos de la FMF, quienes buscaban el reemplazo del Tata Martino. Aseguró que sólo lo buscaron por protocolo y no porque hubiera un interés real.

“La primera charla me pareció interesante, la segunda charla nada. Era eso (ya habían escogido a Cocca). Yo pondría una base de 15 jugadores, trabajarla siempre y de ahí buscar a los que estén en mejor momento e ir cambiando”, finalizó el entrenador de los Diablos Rojos.