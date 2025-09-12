Para nadie es un secreto que Ramón Ramírez fue un destacado futbolista profesional que se desempeñaba como mediocampista zurdo, que destacaba su gran calidad técnica y visión de juego y dejó huella tanto en equipos del futbol mexicano como en la Selección Nacional.

En el balompié local se convirtió en una leyenda de las Chivas, aún cuando jugó también en equipos como América, Tigres y Chivas USA de la MLS.

Ramón Ramírez acumuló una extensa trayectoria con la Selección Mexicana, donde tuvo su primera convocatoria con en 1991 siendo un joven talentoso y prometedor.

Fue un elemento clave en el Tricolor en el mediocampo y hasta en la zaga como lateral izquierdo, contribuyendo con asistencias y goles en torneos de trascendencia como la Copa Oro, Copa América y Confederaciones y Mundiales de futbol.

Su versatilidad le permitió destacar por su zurda precisa y su capacidad para generar jugadas. Su contribución al equipo nacional lo posicionó como uno de los mejores mediocampistas en la historia del futbol mexicano de los años 90.

En cuanto a su actividad en los Mundiales, Ramón Ramírez participó en dos ediciones con la Selección Mexicana: Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

En el Mundial del país de las Barras y las Estrellas, tras recuperarse de una fractura en 1993, fue convocado como defensor izquierdo y tuvo un buen rendimiento en dos partidos de la fase de grupos, donde México avanzó antes de caer en Octavos de Final ante Bulgaria en penaltis.

Aunque no anotó goles, su solidez defensiva fue clave en el esquema de Miguel Mejía Barón. Cuatro años después, en Francia 1998, asumió un rol más ofensivo en el mediocampo, jugando tres encuentros del Tri.

Su momento más destacado fue una asistencia a Cuauhtémoc Blanco para el gol contra Bélgica en la Fase de Grupos.

¿Quién es la exestrella del América que le tenía pavor a Ramón Ramírez?

Como compañero, o como jugador de la Selección Mexicana, Ramón Ramírez fue un jugador muy aplaudido por la afición; sin embargo, tenerlo como rival era un dolor de cabeza. Al menos así lo confesó un exjugador del América que tuvo que enfrentarlo en varias ocasiones en partidos del futbol nacional.

Se trata de Isaac Terrazas, un defensa de las Águilas que sabía meter con fuerza la pierna a la hora defender, no obstante, cuando se trataba de cubrir a Ramón Ramírez la cosa cambiaba.

Durante una charla en el podcast del 'Escorpión Dorado', el exlateral de las Águilas confesó que el único jugador que fue capaz de sembrarle miedo fue Ramón Ramírez, a quien llegó a enfrentar en duelos entre Chivas y América.

"Yo a quien le tenía pavor era a Ramón Ramírez, era buenísimo ese güey de rival. Yo buscaba que las cámaras a nivel de cancha no me vieran, justo para meterle un poco de temor a Ramón. Le decía: '¡Vente para acá, ca... te voy a dar en tu ma...!' Antes eran duelos hombres, de mano a mano entre posiciones y era difícil parar a buenos jugadores: Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, Cardozo, Borgetti, Hermosillo, Pelaez... tuve muy buenos rivales", confesó Isaac Terrazas.