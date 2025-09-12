El Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca, y la expectativa crece en todos los rincones del planeta. Este evento, que se celebrará por primera vez en tres países promete ser una fiesta sin precedentes.

Con 48 selecciones compitiendo y un formato ampliado, el torneo no solo marcará un antes y un después en la historia del futbol, sino que también pondrá a prueba la capacidad organizativa de las sedes y la pasión de millones de aficionados que esperan vivir esta experiencia única.

La emoción global de los aficionados ya comienza a sentirse en las calles, las redes sociales y los corazones de los aficionados. Desde las cantinas de México hasta los bares de Nueva York y las plazas de Toronto, la emoción por el Mundial 2026 trasciende fronteras.

Con la cuenta regresiva en marcha, los aficionados ya están revisando sus finanzas para no perderse la oportunidad de asistir al Mundial. La compra de boletos, los viajes a las sedes y el alojamiento representan una inversión significativa para los fanáticos, quienes ya planean cómo hacer realidad su sueño de estar en las gradas.

¿Cuántas solicitudes para compra de boletos se registraron?

En ese sentido, la pasión por el futbol no tiene fronteras, y la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya desató una auténtica fiebre global. En tan solo 24 horas desde la apertura del registro para la compra de boletos, la FIFA reportó que más de un millón y medio de aficionados de 210 países se inscribieron para obtener entradas al evento que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Según un comunicado oficial de la FIFA, los países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— lideraron la demanda de boletos, seguidos de cerca por naciones con gran tradición futbolística como Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania. La diversidad de los solicitantes, provenientes de todos los continentes, subraya el carácter global del torneo, que será el primero en contar con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26, expresó: “La gran cantidad de inscripciones recibidas demuestra el enorme entusiasmo que ha despertado en todo el mundo la Copa Mundial de la FIFA 26 y hasta qué punto se convertirá en un hito en la historia del fútbol”.

El proceso de registro para la preventa estará abierto hasta el 19 de septiembre. Posteriormente, los aficionados seleccionados mediante un sorteo aleatorio recibirán un correo a partir del 29 de septiembre con las indicaciones para adquirir sus entradas.