Una de las novelas más populares que vive hoy la Selección Mexicana se sitúa en la portería. Un sector del campo donde parece que la única garantía es el guardameta del América, Luis Ángel Malagón.

Fuera de él, el Tri carece de opciones que le den seguridad como arqueros suplentes. Aunque hay candidatos, parece que ninguno termina de convencer al Vasco Aguirre.

Javier Aguirre da indicaciones durante un entrenamiento del Tricolor. FOTO: Imago7

Lee también Álvaro Morales revienta a Guillermo Ochoa de cara al Mundial: “Lo hemos sobrevalorado por un atada en Brasil 2014”

¿Qué porteros irían al Mundial de 2026 con la Selección Mexicana?

Comencemos con el más controversial: Guillermo Ochoa. Mucho se ha hablado de que el guardameta de 40 años de edad iría a la Copa del Mundo únicamente como tributo por lo hecho en los torneos pasados salvaguardando el arco mexicano.

Ahora, 'Paco Memo' ya tiene equipo, en Chipre, y aunque luce difícil que asista a su sexto Mundial, quizá Aguirre le guarde un puesto como tercer suplente.

Guillermo Ochoa. FOTO: Imago7

Después, dos nombres son los que saltan a la conversación para ser el segundo cancerbero de el conjunto nacional: Carlos Acevedo, y Raúl 'Tala' Rangel.

En las últimas semanas se comentó que Acevedo, de Santos Laguna, sería una de las mejores alternativas que tiene el Tri, pese a que su equipo no se destaca en la Liga MX, ya tiene experiencia con la selección y ha demostrado buenas actuaciones.

Carlos Acevedo disputó su último partido con la Selección Mexicana 2023. Foto: Imago7

Finalmente, el 'Tala' Rangel, quien a veces muestra cosas buenas, a veces malas. Fue muy criticado en la pasada edición de la League Cup con las Chivas, por errores que le costaron caro al Rebaño. Aunque también podría colarse en la convocatoria final de Javier Aguirre.

Tala Rangel con la Selección Mexicana Foto: Imago7

Lee también ¿Mano o pecho? La polémica jugada que encendió el Clásico América vs Chivas