Guillermo Ochoa todavía sueña con la posibilidad de ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026.

Paco Memo se quedó sin equipo durante el mercado de transferencias veraniego y, hasta el último día de que cerrara a nivel mundial, se confirmó que jugaría en el AEL Limassol de Chipre.

De esta manera, el canterano del América buscará seguir teniendo actividad a como de lugar, para que pueda ser considerado por Javier Aguirre.

Sin embargo, para Álvaro Morales, el cinco veces mundialista (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) con México “ya no sirve ni para las cascaritas”.

El polémico comentarista de ESPN no dejó pasar la oportunidad de volver a criticar fuertemente a Guillermo Ochoa porque considera que únicamente es recordado por un salvada hace más de 10 años.

“Hemos sobrevalorado a un tipo que vive de una atajada del 2014 contra Brasil. Tiene más descensos que triunfos. Este tipo atrae goleadas, así como atrae patrocinadores. No para en la cancha, sólo bloquea en redes sociales. Ya no tiene masa muscular en las piernas, es un portero decrepito y senil”, sentenció Alvarito.

Sobre la posibilidad de que Paco Memo sea convocado a su sexta Copa del Mundo con la Selección, Álvaro Morales señaló que él no podrá decir que sí las jugó, así como su compatriota Antonio Carbajal.

“De Cristiano y de Messi se va a decir que jugaron seis Mundiales… vamos a tener un jugador que ha ido a seis Mundiales, pero tenemos uno que ha jugado cinco y jugar es lo que importa. A Ochoa lo van a llevar para cumplir con su sexto Mundial, que no es que lo vaya a jugar [porque] no ha jugado seis Mundiales. ¿Nos vamos a prestar a esta farsa?”, cuestionó fuertemente el conductor de ESPN.