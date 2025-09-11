Guillermo Ochoa por fin encontró equipo en Europa: el AEL Limassol de Chipre. Tras el anuncio, todos ponen al portero como uno de los seguros en la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

En caso de concretarse, Paco Memo estará en su sexta Copa del Mundo, aunque únicamente en tres de ellas ha tenido actividad. Se habla que el próximo año a manera de homenaje, recibiría algunos minutos en la cancha.

¿Carlos Acevedo tiene posibilidades de ir al Mundial?

Luis Malagón y Tala Rangel se perfilan como las primeras dos opciones de Javier Aguirre en la portería de cara al Mundial 2026. Luego de que Guillermo Ochoa no consiguiera equipo, se perdió la Fecha FIFA de septiembre, Carlos Moreno fue llamado como tercer guardameta.

Sin embargo, pese a que nadie habla de Carlos Acevedo, el cancerbero de Santos estaría en el radar del Vasco Aguirre, debido a que ha mostrado muchas cosas positivas en el Apertura 2025.

Incluso, el director deportivo de la Selección Mexicana, Duilio Davino, aseguró que Acevedo sí es una opción real del Tricolor, por lo que nadie se debería sentir seguro en la lista final.

Carlos Acevedo disputó su último partido con la Selección Mexicana 2023. Foto: Imago7

“Tuve la oportunidad de verlo ahora acá, a Carlos, lo conocí en Selección previo a este nuevo proceso; un gran tipo, un gran arquero.

“Como dice Javier (Aguirre), ‘ningún mexicano futbolista tiene las puertas cerradas’, así que Javier es el encargado, junto con su cuerpo técnico, de hacer las listas y él, como muchos otros, está en un universo de jugadores que le dan seguimiento y continuidad partido a partido”, comentó Davino.

El año pasado, Carlos Acevedo regresó a la Selección Nacional como tercer portero luego de la lesión de Luis Malagón, aunque no tuvo actividad en el campo. De seguir con la inercia mostrada en Santos, le pondría la decisión difícil al Vasco Aguirre.