Para Guillermo Ochoa ser el portero con más apariciones con la Selección Mexicana ha tenido un precio alto en su carrera profesional. El guardameta de 40 años es el futbolista en activo con más apariciones (152) con el Tricolor y el tercero en el listado general.

Desde su debut con la selección mayor en 2005, Ochoa se ha vuelto un referente en el arco nacional. Referente en Copas del Mundo, constante como pocos e incluso merecedor del gafete de capitán, Ochoa tiene una estadística nada presumible que su trayectoria.

En 152 partidos con la camiseta tricolor, Memo Ochoa ha recibido 154 goles, convirtiéndose en el portero más goleado en la historia de la Selección Mexicana, contando encuentros oficiales y amistosos. El histórico guardameta nacional promedia 1.01 goles recibidos por juego.

Otros guardametas con más de 100 goles recibidos con el Tricolor son Jorge Campos con 120 en 127 partidos (0.94 por juego) y Oswaldo Sánchez con 102 en 99 juegos (1.03 goles).