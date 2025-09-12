La aventura de Guillermo Ochoa en el futbol del viejo continente vivirá un nuevo capítulo tras su reciente incorporación con el AEL Limassol de la liga de Chipre. El guardameta de 40 años defenderá la camiseta del noveno club en su larga trayectoria.

Sin embargo, la forma en la que Ochoa estuvo en busca de un equipo durante el verano despierta cierta intriga. ¿Por qué nadie paga dinero por los servicios del histórico de la Selección Mexicana? Es decir, de los nueve clubes en los que ha jugado, solo dos han pagado por su traspaso.

Ochoa debutó con América en 2004 y como canterano no le costó un solo peso a las Águilas. Fue en 2011 cuando el Ajaccio de Francia se hizo de sus servicios al contratarlo como agente libre, situación que despertó inconformidad en la afición azulcrema al no dejarle nada a la institución por su salida.

Luego de tres años en la Ligue 1, Memo hizo maletas para unirse a las filas del Málaga de España, segundo equipo en su carrera al que llegó como agente libre, es decir, de manera gratuita. El Granada fue su tercer equipo en el viejo continente, mismo al que llegó a través de un prestado, procedente del Málaga.

Al volver al club dueño de su carta, Ochoa no encontró lugar por lo que apareció el primer equipo que pagó un traspaso por el guardameta mexicano. El Standard de Lieja, de la liga belga, pagó en 2017 cerca de un millón de euros al Málaga por sus servicios.

Un par de años más tarde, Ochoa hacia un regreso triunfal a México. América sería el segundo, y último club, que le pagó a otro equipo por sus servicios. Las Águilas desembolsaron cerca de 1.5 millones de euros para traer de vuelta a Memo.

Después de su segunda etapa azulcrema, Ochoa volvió a marcharse a Europa de manera gratuita. La modesta Salernitana adquirió en 2022 al arquero en calidad de agente libre y desde entonces desfiló por el AVS de Portugal (2024) y recientemente el AEL Limassol de Chipre, ambos se hicieron de los servicios de Ochoa sin costo alguno.

En resumen, Guillermo Ochoa ha vestido las camisetas de nueve clubes y solo dos pagaron por tenerlo en sus filas. El histórico guardameta de 40 años solo ha costado 2.5 millones de euros entre todos sus traspasos juntos.