La primera fecha FIFA del calendario futbolístico llegó a su fin con muchas emociones a lo largo del planeta. A nueve meses de que inicie la Copa del Mundo del 2026, ya son 18 selecciones las que tienen asegurada su participación en la justa mundialista del siguiente año.

México, Estados Unidos y Canadá son los tres anfitriones del siguiente Mundial. Como está establecido, las tres selecciones clasificaron automáticamente al torneo por el hecho de ser anfitriones. Al ser esta la primera edición de la Copa del Mundo con 48 selecciones participantes no hubo mucho eco al otorgar tres boletos automáticos al torneo.

Argentina fue la cuarta clasificada tras ganar el Mundial de Qatar 2022. El resto de los 14 países que ya tienen su lugar garantizado en la próxima justa veraniega lo obtuvieron a través de las clasificatorias de sus respectivas zonas.

En Asia ya son seis las selecciones que jugarán el próximo año en Norteamérica. Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia y Jordania obtuvieron su pase directo. En Sudamérica ya se entregaron los cinco boletos que CONMEBOL tiene para el siguiente Mundial.

Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay consiguieron su pase a la Copa del Mundo de manera directa, mientras que Bolivia esperará al repechaje para buscar el milagro, misma situación de Nueva Caledonia que formará parte de la repesca mundial.

Nueva Zelanda, que venció a Nueva Caledonia, tiene el único boleto directo de Oceanía, mientras que Marruecos y Túnez obtuvieron los dos primeros boletos de la Confederación Africana de Futbol.

Las eliminatorias en África, Asia, Norteamérica y Europa aún continúan las eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026, por lo que en las siguientes fechas FIFA se podrán incorporar más invitados con boleto a la justa mundialista.