La Copa Mundial 1986 fue un evento que marcó un antes y un después en la historia del futbol mexicano.

El torneo se llevó a cabo en un contexto de recuperación tras el devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México, lo que le dio un toque muy especial al evento.

La Selección Mexicana, dirigida por Bora Milutinović, mostró un desempeño sólido durante la Fase de Grupos, avanzando con victorias contra Bélgica (2-1) e Irak (1-0), y un empate contra Paraguay (1-1).

En los Octavos de Final, México derrotó a Bulgaria 2-0, con goles de Manuel Negrete y Raúl Servín, destacando el gol de tijera de Negrete como uno de los más icónicos en la historia de los mundiales.

Este resultado llevó a México a los Cuartos de Final. El partido contra Alemania, el 21 de junio de 1986 en el Estadio Universitario de Monterrey, fue un encuentro intenso y memorable.

El partido terminó 0-0, con una destacada actuación del portero mexicano Pablo Larios, quien realizó varias atajadas clave. El juego se decidió en la tanda de penaltis, donde Alemania mostró su experiencia ganando 4-1 en la tanda.

¿Cómo fue el accidente de Fernando Schwartz durante una cobertura de la Selección Mexicana?

Sin embargo, previo a la eliminación de México en aquel Mundial celebrado en casa, uno de los reporteros mexicanos encargados de cubrir al Tricolor sufrió un terrible accidente, del cual, pocos tienen conocimiento.

Se trata del entonces reportero de Televisa, Fernando Schwartz, quien durante una charla con su excompañero Antonio De Valdés, reveló aquel momento que vivó previo al duelo entre el combinado nacional ante el cuadro germano.

Según contó el periodista en el pódcast 'Todos con Toño', mientras se dirigía en Monterrey al aeropuerto para cubrir la llegada del equipo se vio involucrado en un incidente de tránsito donde tuvo que decidir sobre si chocar contra otro automóvil y estrellarse contra un árbol, poniendo en riesgo su vida.

"Yo ahí en Monterrey, previo al partido México-Alemania iba rumbo al aeropuerto a cubrir la llegada de la Selección de México y al dar la vuelta por Linares, un señor en un Volkswagen, un viejito, venía a vuelta de rueda y en cuestión de segundos tuve que resolver ¿o me estampo contra el árbol o me llevo de corbata al Volkswagen? Y me estampé contra un árbol", comenzó relatando Schwartz al recordar algunos momentos que vivió en aquella edición del Mundial.

"Y así con todo el cofre contra el árbol, me bajé, el coche no me preocupaba, que venga la arrendadora por él, quería llegar al aeropuerto a cubrir la llegada y una policía de caminos nos llevó al aeropuerto iban a 160 KM/h... Esa estuvo 'cañona'", confesó el periodista.