El portero tricolor Guillermo Ochoa, de 40 años, fue anunciado como nuevo refuerzo del AEL Limassol FC de la Liga de Chipre para la temporada 2025-26 a través de sus redes sociales, en lo que para muchos especialistas y aficionados mexicanos es un movimiento estratégico para mantenerse an acción de cara al Mundial 2026.

El club de los Leones compartió en sus cuentas de las redes sociales las primeras imágenes de Ochoa luciendo su nuevo uniforme de portero, con un diseño en tonalidades de morado y el emblemático dorsal 13 que lo ha acompañado durante su carrera.

Lee también: Estadio Azteca: El Coloso de Santa Úrsula estará a tiempo para el Mundial, asegura Félix Aguirre

Ochoa, quien ha militado en cinco Ligas europeas (Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal), suma al AEL Limassol como su séptimo equipo en el Viejo Continente.

Pese a críticas por descensos y goles recibidos en clubes como Ajaccio o Salernitana, su experiencia con la Selección Mexicana y cinco Mundiales lo consolida como un referente. De hecho, en el país chipriota, los medios deportivos lo han calificado como una leyenda y una pieza que dará un impulso al equipo felino.

¿Cómo fue anunciado Guillermo Ochoa?

“La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo de principio con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, que se activará con la condición de que el futbolista pase con éxito los exámenes médicos necesarios”, señaló en un inicio el club en un comunicado.

El AEL Limassol, fundado en 1930 y seis veces campeón de Liga, destacó el impacto que tendrá Ochoa: “Se espera que la experiencia, personalidad y liderazgo de Ochoa fortalezcan significativamente la plantilla de nuestro equipo, aportando calidad y confianza bajo los postes, así como inspiración a nuestros jugadores más jóvenes”.

La afición mexicana ha reaccionado con opiniones divididas, pero el anuncio disparó el seguimiento al club en redes sociales, reflejando el arraigo de Paco Memo entre los seguidores.

Con este fichaje, Ochoa busca mantenerse en ritmo competitivo para convencer al técnico Javier Aguirre de incluirlo en la lista final para el Mundial 2026, donde aspira a hacer historia al participar en seis Copas del Mundo.