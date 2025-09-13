Chivas y América protagonizan un encuentro de alta intensidad en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde una jugada polémica desató los reclamos del Rebaño.

Durante el segundo tiempo, una acción dentro del área americanista generó controversia cuando Chivas exigió un penal por un supuesto toque de mano del defensor Igor Lichnovsky.

Lee también: Jorge Campos confiesa quién es el más influyente en Acapulco: ¿Él, Luis Miguel o Palazuelos?

El partido, que hasta ese momento se mantenía empatado, se encendió por la decisión arbitral que dejó al Guadalajara con las manos vacías.

El duelo entre ambos equipos fue de ida y vuelta, con un América que por momentos dominó la posesión, pero sin la claridad suficiente para romper el cerrojo defensivo de Chivas.

El Rebaño, dirigido por Gabriel Milito, mostró una mejor cara en la segunda mitad, hilando jugadas de peligro y manteniendo el orden táctico hasta ponerse con dos goles arriba.

¿Hubo o no mano de Igor Lichnovsky?

Fue precisamente en una de estas incursiones ofensivas cuando se desató la controversia. Tras una serie de pases, Chivas envió un balón elevado al área rival, donde Luis Romo disputó el esférico con Lichnovsky.

En la pelea por la posición, el balón pareció impactar en la mano del defensor del América, desatando la furia de los jugadores rojiblancos, quienes exigieron la marcación de un penalti.

¡YA EMPEZÓ LA POLÉMICA! 😨



Los jugadores de Chivas estallaron en reclamos por una posible mano de Igor Lichnovsky. 🤔



Ustedes qué dicen... ¿Era penal? ⚽ pic.twitter.com/p38EuhFHoO — Quinto Partido (@quintopartidoof) September 14, 2025

El árbitro principal, sin dudarlo, desestimó la jugada en primera instancia, considerando que no había infracción. Sin embargo, la presión de los jugadores de Chivas llevó a una revisión silenciosa del VAR.

Tras revisar las imágenes proyectadas en las pantallas la decisión arbitral se mantuvo: no había penalti.

La resolución generó críticas entre la afición rojiblanca, que veía en esa jugada una oportunidad clara para tomar ventaja en el marcador.