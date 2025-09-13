Jorge Campos es reconocido como uno de los porteros más icónicos de la historia del futbol mexicano. Con su estilo excéntrico, acrobático y arriesgado, el 'Inmortal' se destacó no solo por su agilidad y capacidad para salir del área, sino también por su baja estatura que no le impidió convertirse en un guardameta de élite.

Una des sus cualidades más destacadas es que podía desempeñarse como portero o delantero. Tras su retiro, ha trabajado como comentarista en TV Azteca junto a Luis García, Christian Martinoli y Luis Roberto Alves 'Zague', convirtiéndose en uno de los consentidos de los aficionados.

En su paso por la Selección Mexicana, Jorge Campos fue convocado para tres Copas del Mundo: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, siendo las dos primeras donde dejó una huella imborrable por sus atajadas espectaculares y su personalidad única.

La influencia de Jorge Campos en el futbol mexicano trasciende sus logros deportivos, ya que revolucionó el rol del portero al demostrar que podía ser un jugador ofensivo sin perder solidez defensiva, influyendo en la formación de arqueros posteriores.

Su estilo extravagante, con uniformes coloridos y movimientos impredecibles, lo convirtió en un ícono cultural, popularizando el futbol entre audiencias masivas y siendo comparado con leyendas como René Higuita o José Luis Chilavert.

Junto con Luis Miguel y Roberto Palazuelos, Jorge Campos se erige como una figura influyente en Acapulco, su ciudad natal, donde los tres han marcado la vida social y cultural del Puerto.

Luis Miguel y Palazuelos, actor y empresario apodado "El Diamante Negro", y Campos fueron referentes de Acapulco, destino que durante las décadas de los 80 y 90 fue el epicentro de fiestas y diversión en lugares icónicos como el antro Baby’O.

Hace un par de años, Jorge Campos llevó a Christian Martinoli a un tour por el Puerto de Acapulco y recordó sus épocas de joven, pero sobre todo, confesó, según su parecer, quién de los tres es el personaje más influyente del lugar.

¿Qué fue lo que dijo Jorge Campos sobre la influencia de él, Luis Miguel y Palazuelos en Acapulco?

"Entre Diamante Negro, Luismi, 'Micky' para los cuates, e Inmortal ¿Quién es el más influyente en la cultura acapulqueña?", preguntó a Christian Martinoli a Jorge Campos.

"¿Quién es el más? Ah, Micky... hay que respetar", respondió Jorge Campos, aunque reconoció que él sigue frecuentando a Acapulco y que la humildad nunca la va a perder.