La Copa del Mundo de 2026 comenzará en menos de 270 días, por lo que cada vez estamos más ceca de conocer a los 48 clasificados.

Hasta el momento, 18 selecciones han conseguido asegurar su participación en el siguiente Mundial, por lo que únicamente quedan 30 cupos disponibles.

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los países que ya cuentan con su boleto para la justa mundialista del próximo año.

De momento, la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en francés) son las únicas que todavía no cuentan con ningún representante, por lo que las expectativas por conocer a los primeros son cada vez más altas.

En África, las Eliminatorias están cada vez más cerradas, así que los boletos para la Copa del Mundo no serán nada sencillos de conseguir.

En la CAF, clasifican los primeros lugares de los nueve grupos y los cuatro segundos mejores avanzan a una ronda eliminación directa de Play-Offs, jugada a partido único, y el ganador clasificará a la Repesca Internacional.

De momento, hay ocho selecciones africanas que podrían conseguir su clasificación histórica al Mundial.

Cabo Verde, Burkina Faso, Benín, Tanzania, Gabón, Uganda, Namibia y Madagascar son los países que se encuentran cerca de debutar en una Copa del Mundo.