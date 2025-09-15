La Copa del Mundo está la vuelta de la esquina. En menos de 270 días, se llevará a cabo la inauguración del torneo de selecciones más importante del orbe.

El Mundial de 2026 se realizará en México, Estados Unidos y Canadá del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Nuestro país pasará a la historia, gracias que albergará por tercera ocasión la justa mundialista y dejará atrás a Alemania, Brasil, Francia e Italia con dos organizaciones cada una.

La próxima edición de la Copa del Mundo podría ser más que significativa para ciertos futbolistas que podrían alcanzar un impresionante récord.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa estarían participando en su sexto Mundial, dejando atrás a Antonio Carbajal Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez y Andrés Guardado, con cinco ediciones cada uno.

Sin embargo, la justa mundialista de 2026 también podría significarse la última para otros jugadores.

La Selección Mexicana se estaría despidiendo de algunos elementos que, por un tema edad, no llegarían a la Copa del Mundo de 2030 en España, Marruecos y Portugal.

Aunque, es una realidad que, en el futbol, cualquier cosa puede pasar, por lo que podrían desafiar al Padre Tiempo y participar en el Mundial dentro de cuatro años y medio.

¿Qué futbolistas de la Selección Mexicana podrían disputar su última Copa del Mundo en 2026?

Guillermo Ochoa sigue siendo una incógnita para el próximo Mundial, aunque es prácticamente un hecho que es imposible que alcance el de 2030 porque estaría llegando con 44 años.

Raúl Jiménez también podría estar disputando su última Copa del Mundo, ya que para la edición se realizarán en España, Marruecos y Portugal participaría con 39 años.

Hirving Lozano regresó a la Selección Mexicana luego de varios meses de ausencia, por lo que se metió en la conversación para poder aparecer en la lista definitiva de Javier Aguirre para el siguiente año. A pesar de que el Chucky es más joven que los dos casos anteriores, en 2030 jugaría con 34 años, por lo que también podría ser complicado que alcance a llegar.

Luis Chávez, al igual que Hirving Lozano, disputaría el Mundial de 2030 con 34 años, así que sería complicado que pueda llegar. Sobre todo, porque todavía no se recupera de la lesión que sufrió hace algunos meses.

Javier Hernández, Héctor Herrera, Guillermo Martínez, Julio González y Jesús Manuel Corona serían otros ejemplos de futbolistas mexicanos que podrían participar en su última Copa del Mundo.

Aunque, de momento, ninguno de ellos forma parte de la Selección Mexicana de Javier Aguirre.







