La Copa de Mundo de 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, pasará a la historia por varios factores.

Uno de ellos es que, por primera vez, se organizará en tres países distintos, por lo que la de la edición de 2002 de Corea-Japón se quedará atrás.

Además, este será el primer Mundial que cuenta con 48 selecciones participantes, ya que la FIFA aprobó que hubiera 16 cupos más.

Por tal motivo, la ampliación permitió que ciertos países, que no tenían ninguna posibilidad de disputar una justa mundialista, puedan cumplir su sueño.

Tal es el caso de Jordania y de Uzbekistán que consiguieron su clasificación y el próximo año estarán viviendo la experiencia de acudir al torneo más importante del futbol a nivel mundial.

Lee También Mundial 2026: ¿Qué países estarán junto a México en el bombo 1 en el sorteo de fase de grupos?

Junta a dichos países, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Túnez y Uruguay ya tienen asegura su presencia.

Sin embargo, de manera sorpresiva, algunas selecciones no están aprovechando el aumento de boletos y están cerca de quedar eliminadas de la máxima justa.

Los siguientes países eran habituales participante de la Copa del Mundo o luchaban en sus respectivas eliminatorias constantemente para alcanzar el Repechaje Internacional.

Aunque, para esta nueva edición, su participación luce cada vez más complicada. Clasificar al Mundial con el nuevo formato no parecía tarea difícil, pero lo terminó siendo para los que menos se lo esperaban.

Lee También Selección Mexicana: Los jugadores con más minutos disputados en la historia de las Copas del Mundo

¿Cuáles son las selecciones que no se esperaba que quedaran fuera en esta edición del Mundial?

Alemania, Arabia Saudita, Camerún, Costa Rica, Italia, Nigeria, Qatar, Suecia y Turquía son las nueve selecciones que, sorprendentemente, tiene un pie y medio fuera del próximo Mundial.

Es importante aclarar que dichos países no están matemáticamente eliminados, ya que todavía tienen ciertas posibilidades de clasificar, aunque sea por la vía del repechaje. Aunque luce complicado que lo consigan, en el futbol, cualquier cosa puede pasar, por lo que tendrán que esperar hasta su último partido para conocer su destino.

Mientras que Chile está oficialmente eliminada de la Copa del Mundo de 2026, al haber quedado en el último lugar de las Eliminatorias de la Conmebol. Por tercera ocasión consecutiva, no disputará la justa mundialista.