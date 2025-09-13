Una de las cosas que más llama la atención entre los aficionados al futbol, en especial a los más meticulosos, es el precio que se les asigna a los futbolistas, con base en su rendimiento.

Esto aplica tanto para clubes, como para selecciones. Pues hay países que cuentan con una plantilla repleta de estrellas mundiales. Incluso, algunos ya cuentan con su boleto para la Copa Mundial de 2026.

Este es el trofeo que estará en disputa durante la próxima Copa del Mundo de 2026. FOTO: Imago7

¿Cuáles son las selecciones con la plantilla más cara?

Evidentemente, aún faltan selecciones por clasificar, porque esta será la primera edición del torneo que se juegue con 48 participantes, por lo que este listado es con base a los equipos que ya tienen su lugar asegurado.

Argentina (922 millones de dólares) Brasil (864,9 millones de dólares) Uruguay (511,7 millones de dólares) Marruecos (458,2 millones de dólares) Ecuador (388,4 millones de dólares) Japón (310,7 millones de dólares) Colombia (308,3 millones de dólares) Estados Unidos (240,2 millones de dólares) México (236,1 millones de dólares) Canadá (143,8 millones de dólares) Corea del Sur (142,8 millones de dólares) Paraguay (117,9 millones de dólares) Túnez (68 millones de dólares) Uzbekistán (48 millones de dólares) Australia (47,4 millones de dólares)

Este listado muy seguramente se modificará, tan pronto como califiquen otras potencias globales, sobre todo por parte de las Eliminatorias de la UEFA, como Francia, Portugal, Inglaterra, Noruega, Italia, Alemania.

También, cabe destacar que, por el momento, la Selección Mexicana de Javier Aguirre forma parte del Top 10, con la esperanza de poder escalar algunas posiciones, si es que más jugadores terminan por subirse a la convocatoria.

La Selección Mexicana no ha mostrado un buen funcionamiento a menos de un año del Mundial 2026. Foto: Imago7

