Con el término de la más reciente Fecha FIFA, varios boletos para la Copa Mundial de 2026 fueron repartidos.

Ahora, ya se definió de manera provisional cómo se conformarían los bombos para el sorteo del certamen internacional, que se celebrará el 5 de diciembre del presente año en el Kennedy Center de Washington D.C.

¿Cómo se distribuyen los bombos para el sorteo del Mundial?

El Bombo 1, cuenta con los países anfitriones, y a las selecciones mejores posicionadas en el Ranking de la misma FIFA. Lo que asegura que estos conjuntos no se crucen en Fase de Grupos. Hasta ahora quedaría así:

Argentina España Francia Inglaterra Brasil Países Bajos Portugal Bélgica Italia Alemania Además de los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá.

Posteriormente, en los bombos 2, 3 y 4, estarán repartidas las demás selecciones de las diferentes confederaciones. De igual forma, con base en los resultados de las Eliminatorias y en el Ranking de la FIFA.

El Bombo 2, incluye combinados de segunda categoría, como Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Australia, Noruega y Egipto.

En el 3, reúnen a equipos con un peor ranking y de diversas confederaciones. Paraguay, Argelia, Eslovaquia, Costa de Marfil, Túnez, Uzbekistán, Sudáfrica, Jordania, Macedonia del Norte, Honduras y dos selecciones de Asia aún por definir.

Finalmente, el Bombo 4 agrupa a países con ranking aún más bajo, y a selecciones aún sin boleto, además de las que irían a repechaje. Jamaica, Cabo Verde, Bosnia, Ghana, Nueva Zelanda, Surinam, además de plazas que se completarán con cuatro playoffs europeos y dos repescas intercontinentales.

