Cada vez falta menos para el arranque de la y cada vez hay más países con boleto asegurado para buscar conquistar el trofeo de naciones más importante.

Sin embargo, a espera de que concluyan las Eliminatorias en todas partes del mundo, y que se jueguen los partidos de repechaje para conocer a todos los participantes, ya sabemos que México como parte de los países organizadores será parte del bombo 1 en el próximo sorteo de la fase de grupos.

Lee también

El Bombo 1, cuenta con los países anfitriones, y a las selecciones mejores posicionadas en el Ranking de la misma FIFA. Lo que asegura que estos conjuntos no se crucen en Fase de Grupos.

Hasta ahora, estos son los países que serían parte del Bombo 1 junto a México, Estados Unidos y Canadá.

  1. Argentina
  2. España
  3. Francia
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Países Bajos
  7. Portugal
  8. Bélgica
  9. Italia
  10. Alemania

Lee también

¿CUÁNDO SERÁ EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

  • Día: viernes 5 de diciembre de 2025
  • Sede: Kennedy Center de Washington, D.C.

Este día se conocerán los rivales de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Copa del Mundo 2026: Las selecciones clasificadas al Mundial con las plantillas más caras

Actualidad Mundialista

Copa del Mundo 2026: Las selecciones clasificadas al Mundial con las plantillas más caras
Mundial 2026: Así quedarían los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo

Actualidad Mundialista

Mundial 2026: Así quedarían los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo

Comentarios