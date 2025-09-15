Cada vez falta menos para el arranque de la Copa del Mundo 2026 y cada vez hay más países con boleto asegurado para buscar conquistar el trofeo de naciones más importante.

Sin embargo, a espera de que concluyan las Eliminatorias en todas partes del mundo, y que se jueguen los partidos de repechaje para conocer a todos los participantes, ya sabemos que México como parte de los países organizadores será parte del bombo 1 en el próximo sorteo de la fase de grupos.

El Bombo 1, cuenta con los países anfitriones, y a las selecciones mejores posicionadas en el Ranking de la misma FIFA. Lo que asegura que estos conjuntos no se crucen en Fase de Grupos.

Hasta ahora, estos son los países que serían parte del Bombo 1 junto a México, Estados Unidos y Canadá.

Argentina España Francia Inglaterra Brasil Países Bajos Portugal Bélgica Italia Alemania

¿CUÁNDO SERÁ EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026?

Día: viernes 5 de diciembre de 2025

Sede: Kennedy Center de Washington, D.C.

Este día se conocerán los rivales de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.

