Esta semana integrantes de la Selección Argentina están llevando a cabo una conferencia de prensa por la presentación de "Una nueva era de la AFA" en Miami, donde el entrenador Lionel Scaloni aprovechó para comparar a la Liga MX con la MLS, donde juega la súper estrella Lionel Messi.

"Casualmente hoy veníamos hablando en el auto de que la MLS se ha equiparado mucho a la Liga MX, de hecho juegan partidos en la competición entre ellos (Leagues Cup) y casi no hay diferencias. La liga mexicana siempre fue una liga muy competitiva, donde hay muy buenos jugadores en vigencia que van a jugar ahí. Son dos ligas potentes. La MLS está yendo para arriba", declaró el campeón del mundo en Qatar 2022.

Lee también Selección Mexicana: ¿Qué futbolistas podrían disputar su última Copa del Mundo en 2026?

Actualmente, en la Liga MX hay jugadores como Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022, que podrían ser considerados para la albiceleste en el proceso rumbo al Mundial 2026, y de hecho, el estratega de los actuales bicampeones de América le abrió la puerta a una futura convocatoria a todos aquellos que militan en las ligas de México y Estados Unidos.

"Tampoco es que nos importe mucho dónde jueguen los jugadores, lo que más nos importa es el rendimiento. Lógicamente si están en ligas potentes, mejor, pero ahora mismo la MLS y la liga de México son ligas competitivas. No es un problema para un jugador de Selección pueda jugar ahí, el nivel está para que puedan venir a la Selección Argentina", agregó.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cuántos partidos le quedan al Tri antes del Mundial 2026?