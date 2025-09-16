La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca. A poco más de 8 meses para que arranque el torneo de selecciones más prestigioso de la historia, las inquietudes de los aficionados sobre la Selección Mexicana, aumentan.

Entre estas dudas, están los días en los que va a jugar el Tri, que albergará su tercer Mundial, y se convertirá en el primer país en organizar esta cantidad de ediciones.

¿Cuándo jugará México en la Copa del Mundo 2026?

Como buen anfitrión, los dirigidos por Javier Aguirre disputarán la Fase de Grupos en tierras aztecas. Es decir, jugarán sus primeros tres partidos en el Estadio Banorte y en el estadio Akron.

Estos tres encuentros serán: el 11 y 24 de junio en el estadio Banorte, y el 18 de junio en el Estadio Akron. La ventaja de localía será clave para que el Tri busque avanzar a los Dieciseisavos con el apoyo de su afición, que promete llenar de color y pasión cada encuentro.

La Selección Mexicana no ha mostrado un buen funcionamiento a menos de un año del Mundial 2026. Foto: Imago7

Además, México albergará duelos de repechaje en marzo de 2026, a solo tres meses del Mundial.

