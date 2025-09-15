Desde hace varios meses, la carrera de ha sido marcada más por sus polémicas y videos fuera de la cancha, que por goles y asistencias con la camiseta del Guadalajara.

De hecho, sus videos y opiniones lo han puesto en el "ojo del huracán", incluso han trascendido rumores que en Chivas ya no le renovarían el contrato y podría regresar a jugar a Inglaterra.

Uno de sus videos más polémicos, donde habla sobre el rol de la mujer en pareja y en sociedad, lo llevó a ser mencionado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y a perder relación con marcas como Puma. Con otro video explicó sus puntos de vista intentando limpiar su imagen.

Este lunes, reapareció con un nuevo video donde comparte otro mensaje "reflexivo" donde al final, se muestra barriendo.

"Entonces, rechazas a la oveja negra que te incomoda tanto porque te demuestra todo lo que tienes que trabajar en ti. Interesante... ¿Cómo era? ¿Así?", dice Javier antes de alejar la cámara y mostrar cómo barre el piso.

