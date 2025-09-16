La Copa del Mundo está cada vez más cerca de comenzar. En menos de 270 días, el balón rodará sobre la cancha del estadio Banorte para dar inicio al torneo de selecciones más importante del orbe.

El jueves 11 de junio se realizará la inauguración del siguiente Mundial, por lo que cada vez las expectativas son cada vez más altas para el arranque.

Hasta el momento, Argentina, Australia, Canadá, Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son las selecciones ya cuentan con su presencia asegurada en la justa mundialista de 2026.

Por tal motivo, todavía quedan disponibles 30 plazas por definir de aquí a diciembre, cuando se realizará el sorteo para la Copa del Mundo.

A menos de nueve meses del partido inaugural del Mundial de 2026, la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por sus siglas en francés) y la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) son las únicas que todavía no cuentan con un representante, por lo que sus eliminatorias son cada más intensas,

En las Eliminatorias de Europa, cada jornada es más intensa en la búsqueda de conseguir uno de los 16 boletos disponibles.

Cabe recordar que, en la Clasificación de la UEFA, avanzan directamente a la justa mundialista los primeros lugares de cada grupo (A-L), es decir, 12 selecciones.

Mientras que los otros cuatro cupos se definirán en una Ronda de Play-Offs con los segundos mejores lugares y los cuatros mejores ganadores de grupo de la Nations League que terminaron fuera de los dos primeros de su grupo de clasificación, de acuerdo con el propio torneo.

Se realizará un sorteo para determinar las cuatro llaves y las eliminatorias se determinarán a partido único.

Los cuatro ganadores de cada llave serán los que acompañen a los 12 primeros clasificados en la Copa del Mundo.

¿Cómo marchan las Eliminatorias de Europa para la próxima Copa del Mundo?

De momento, Eslovaquia, Suiza, Dinamarca, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Bosnia y Herzegovina, Noruega, Macedonia del Norte, Inglaterra y Croacia serían las selecciones que estarían en el Mundial de 2026, al ubicarse el primer lugar de su respectivo grupo.

Mientras que Irlanda del Norte, Kosovo, Escocia, Islandia, Georgia, Armenia, Polonia, Austria, Italia, Bélgica, Albania y Chequia estarían avanzando a la Ronda de Play-Offs.

Alemania, Suecia, Eslovenia, Grecia, Turquía, Ucrania, Hungría, Irlanda, Azerbaiyán, Finlandia, Rumania, Israel, Gales y Serbia todavía tienen opciones matemáticas de desbancar del segundo a los países antes mencionados.