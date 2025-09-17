La Selección Mexicana de futbol continúa su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un nuevo amistoso confirmado contra Paraguay, programado para el 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Este encuentro, enmarcado en la Fecha FIFA de noviembre, permitirá a México, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, afinar detalles rumbo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio, hecho por la dirección de selecciones nacionales, consolida la preparación del Tri, que en septiembre empató ante Japón y Corea del Sur, y en octubre enfrentará a Colombia en Arlington, Texas, el 11 de octubre, y a Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara el 14 de octubre.

Además, tres días antes del duelo contra Paraguay, México se medirá a Uruguay en Torreón, completando una intensa agenda de partidos que busca fortalecer al equipo de cara al Mundial.

El enfrentamiento contra Paraguay será el primero desde el 31 de agosto de 2022, cuando la Albirroja venció 1-0 a México. Este nuevo choque adquiere relevancia, ya que Paraguay aseguró recientemente su clasificación a la Copa Mundial 2026, marcando su novena participación en el torneo.

Liderados por el delantero Miguel Almirón, del Atlanta United, los paraguayos llegan con una generación prometedora que buscará destacar en el escenario global.

El Alamodome, con capacidad para 65 mil espectadores, será el escenario de este duelo. No es un lugar desconocido para el Tri, que ha jugado ahí en cinco ocasiones previas, la última en 2019 frente a Argentina.

Este partido no solo servirá como preparación, sino también como un escaparate para que México muestre su potencial ante una selección sudamericana clasificada al Mundial, en un ambiente que promete ser vibrante gracias a la afición mexicana en Texas.

El amistoso también representa una oportunidad para que Javier Aguirre continúe consolidando su proyecto con el Tri, integrando a jugadores clave y ajustando tácticas antes de la gran cita de 2026.