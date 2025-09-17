La Selección Mexicana de futbol ha sido cuna de jugadores zurdos excepcionales, cuya precisión, potencia y creatividad han marcado época.

Desde goleadores legendarios hasta mediocampistas creativos, estos futbolistas han marcado épocas con actuaciones en Mundiales, Copas Oro y partidos clave, consolidando su legado en el corazón de los aficionados.

Su habilidad para dominar el balón con la zurda los convierte en figuras únicas, capaces de cambiar el rumbo de un encuentro con un solo toque.

A lo largo de las décadas, México ha visto desfilar a zurdos excepcionales que no solo brillaron con el Tri, sino que también dejaron su marca en clubes nacionales e internacionales.

A continuación, presentamos a los 10 mejores jugadores zurdos en la historia del Tri, destacados por su impacto en el campo y su legado imborrable.

¿Quiénes son los 10 mejores jugadores zurdos en la historia del Tricolor?

Hugo Sánchez

Considerado como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, encabeza la lista. Su zurda letal le permitió anotar innumerables goles en su carrera. Participó en tres Mundiales (1978, 1986, 1994). Brilló especialmente en clubes como el Real Madrid.

Manuel Negrete

Con su tijera histórica en el Mundial de 1986 ante Bulgaria, es otro ícono. Ese tanto fue seleccionado como uno de los mejores goles en la historia de los mundiales, Negrete tuvo un breve paso por el futbol de Europa cuando fichó con el Sporting de Gijón, de España. Su zurda elegante y su visión de juego lo convirtieron en un mediocampista clave, dejando un recuerdo imborrable en los aficionados mexicanos por su calidad y creatividad en el Azteca durante el Mundial de 1986.

Andrés Guardado

Es uno de los jugadores con más partidos en la Selección Mexicana, es un símbolo de longevidad y profesionalismo. Participó con el Tricolor en cinco Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Su zurda refinada y liderazgo como capitán lo hicieron indispensable. Su trayectoria en Europa y compromisos internacionales con la Selección lo consolidan como referente en el mediocampo.

Benjamín Galindo

Su clase y precisión en el pase lo convirtieron en un mediocampista de élite, su capacidad para tomar la batuta en el mediocampo le permitió que fuera bautizado como 'El Maestro'. A pesar de ser zurdo natural, la gran cualidad de Galindo era que podía pegarle a la pelota con ambas piernas, ya sea desde los tiros libres o desde el manchón de penalti, donde era un especialista para cobrar. Participó en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Alberto García Aspe

Conocido por su zurda poderosa. Líder en el mediocampo, participó en tres Mundiales (1994-2002) y fue clave en la Copa Oro de 1996 y en Copa Confederaciones de 1999. Su garra y disparos de larga distancia lo convierten en un ícono del futbol mexicano.

Ramón Ramírez

Latera y mediocampista izquierdo de gran velocidad, su desborde y asistencias en dos Mundiales (Estados Unidos 1994 y Francia 1998) y su rol en el título de Chivas 1997 lo hacen inolvidable. Precisamente es recordado por su gran técnica individual. Fue uno de los grandes talentos en la década de los 90, conquistó tres Copas Oro: 1993, 1996 y 1998, además de la Confederaciones de 1999.

Ramón Morales

De la misma manera, 'Ramoncito' fue un jugador desequilibrante por la banda izquierda, brillando tanto con las Chivas, como con la Selección Mexicana destacó por su toque, combinado con el que tuvo la oportunidad de ser convocado a por el Tri para jugar en el Mundiales de 2002 y 2006.

Luis Roberto Alves “Zague”

Su toque con la pierna zurda le permitió ser uno de los máximos anotadores en la historia del América en los más de 10 años que portó la camiseta de los azulcremas. Además de ser mundialista con México también estuvo en el Atlante y Necaxa. Su zurda letal estuvo presente en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Braulio Luna

Volante con gran visión, participó en dos Mundiales (1998, 2002) y es uno de los futbolistas que jugó con Pumas y América demostrando su buen toque con la pierna zurda. Es recordado por el la gran anotación que le metió a San Luis en el 2008 cuando en Ciudad Universitaria prendió el balón de volea en un tiro de esquina.

Luis Chávez

Es uno de los jugadores estrellas de la Selección Mexicana de la actualidad. Su talento para pegarle a la bola con el pie izquierdo lo ha llevado a portar la camiseta de la Selección Mexicana, con la que ya disputó un Mundial, el de Qatar 2022, donde marcó un gol al combinado de Arabia Saudita, tanto que fue considerado como uno de los más bonitos del torneo.