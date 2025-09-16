El Apertura 2025 de la Liga MX se encuentra en la segunda parte del calendario, por lo que los partidos son cada vez más atractivos de cara la Liguilla.

El próximo fin de semana se jugará la Jornada 9 del actual torneo, así los puntos comenzarán a ser más importantes para queda equipo, si desean avanzar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Luego de que se disputaran las ocho primeras fechas, las estadísticas individuales de los futbolistas llaman poderosamente la atención, sobre todo la tabla de goleadores.

De momento, Joao Pedro (Atlético San Luis) se ubica en lo más alto de la clasificación con seis anotaciones.

En la segunda posición, se encuentra Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Sergio Canales (Monterrey) y Germán Berterame (Monterrey), con cinco tantos cada uno.

En el tercer sitio, está Lucas Ocampos (Monterrey), Ismael Díaz (León), Frank Boya (Tijuana) y Armando González (Chivas).