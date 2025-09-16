En enero de 2010, el futbolista paraguayo Salvador Cabañas fue víctima de un atentado en un famoso antro de la Ciudad de México.

El entonces jugador del América recibió un disparo en la cabeza, mientras se encontraba en el sanitario del establecimiento.

A partir de ese momento, el mundialista con la Selección de Paraguay en Alemania 2006 tuvo que retirarse, ya que la bala no pudo ser extraída de su cerebro y ahí se quedó alojada.

A pesar de que ha pasado más de una década y media del desafortunado evento que cambió la vida de Salvador Cabañas, sigue siendo tema de conversación.

Recientemente, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México platicó sobre el caso y reveló detalles importantes.

¿Qué detalles reveló el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México sobre el atentado a Salvador Cabañas?

En el momento del ataque, Miguel Ángel Mancera ocupaba otro cargo, por lo que lo vivió muy de cerca.

“[Fue] un caso muy complicado, me toca siendo procurador general de justicia de la Ciudad de México y lo recuerdo muy bien. Estaba llegando al gabinete con el jefe de Gobierno, cuando me llama el subprocurador que tiene una noticia de que, en un bar de la Ciudad de México, le dispararon a alguien en la cabeza y que se trata de un jugador de futbol, me dice que se llevaron en la ambulancia, que se retiró con vida y que se trata de un jugador del América”, declaró.

En un episodio de Esquina Balderas del canal de YouTube, La Saga, el ex jefe de Gobierno de la CDMX reconoció que se tenían “muchas especulaciones” y que se dio cuenta que el tema iba a “escalar muchísimo”.

“Los medios empiezan a tener información y se empieza a hacer un tema de muy alto nivel. Pasa un problema porque los empleados de la empresa se asustan de más y se van a haciendo bolas; cometieron pifia tras pifia tras pifia, cerraron las puertas, sacaron a (Salvador) Cabañas, como si el evento hubiera sido afuera, como si le hubieran disparado afuera del bar. Yo ya tenía rodeado el lugar y les hicimos una advertencia o abren o vamos a entrar con una orden de cateo. Afortunadamente, no les había ocurrido todavía inhibir los videos, entonces llegamos y observamos los videos”, recordó.

Miguel Ángel Mancera reveló que el exjugador paraguayo vivió un “milagro” porque las consecuencias del ataque pudieron haber sido más graves.

“(Salvador) Cabañas tuvo suerte, dentro de la desgracia, de que le dispararan con el calibre 25 en la frente [porque] el proyectil hace un recorrido recto hasta impactarse con la base del cráneo, por todo el cerebro. La bala nunca sale, se queda ahí y no se mueve. Si le hubieran disparado con un calibre 22, por ejemplo, le hubiera hecho mucho daño; seguramente, hubiera sido terrible para él”, añadió.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México platicó sobre cómo vivió el primer acercamiento con el entonces futbolista del América, después de que recibiera el atentado.

“Llego con él y estaba platicando, me dejó absolutamente sorprendido. Estaba con su esposa y le dije que estábamos investigando. Lo único que tenía es que de repente te hablaba de otra cosa, se le disparaba la información, pero tú pensabas que no le había sucedido nada. No tenía claro que era lo había pasado”, señaló Miguel Ángel Mancera.