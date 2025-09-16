Arrancó la Champions League 2025/2026, y con ella, además de caras nuevas en los equipos que compiten, hay caras nuevas en los medios de comunicación que la transmiten como es el caso de TN Sports.

En este caso, los propietarios de los derechos para las emisiones del torneo de clubes más prestigioso de Europa, anunciaron a un analista que será parte de su equipo y aportará amplia experiencia en las narraciones.

¿Quién es el nuevo analista de TNT Sports?

Mediante sus redes sociales, la empresa anunció de manera oficial la llegada del reconocido periodista y comentarista Eduardo Biscayart a su equipo de analistas para la cobertura de la nueva campaña de la UEFA Champions League.

Incluso, el ex de ESPN ya tuvo su estreno con TNT, en el partido de Real Madrid vs Olympique de Marsella. Duelo que ganó el conjunto merengue 2-1.

El arribo de Biscayart confirma la apuesta de TNT por ofrecer un análisis más profundo y de más calidad, evidentemente especializado en las mágicas noches del Viejo Continente.

