La Copa del Mundo de 2026 será especial para la . Además de que el país vivirá su tercera edición del torneo (récord histórico), unos cuantos futbolistas de la plantilla estarían viviendo su primer Mundial.

Lee también

La intriga que siempre causa la convocatoria, en este caso de Javier Aguirre, se terminará hasta que se dé a conocer la lista final. Pero hasta ahora, estos serían los debutantes en el certamen con base en los que han sido llamados más veces en estos últimos procesos.

¿Qué jugadores de México podrían jugar su primera Copa Mundial?

  • Luis Ángel Malagón
  • Raúl 'Tala' Rangel
  • Carlos Acevedo
  • Israel Reyes
  • Erik Lira
  • Marcel Ruíz
  • Gilberto Mora
  • César 'Chino' Huerta
  • Santiago Giménez

Estos son algunos de los nombres que han sido regularmente en los partidos y torneos que ha dirigido el Vasco Aguirre.

Algunos otros nombres que se podrían sumar: Julián Araujo, Julián Quiñones, Mateo Chávez, Efraín Álvarez o Ángel Sepúlveda.

Javier Aguirre, durante uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7
Javier Aguirre, durante uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

A menos de nueve meses para que arranque la Copa del Mundo, la realidad es que la lista final de 23 jugadores que escoja Aguirre, será juzgada con lupa, y exigida para llegar lejos en el certamen, por el factor de la localía.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Selección Mexicana: ¿Cuántos partidos le quedan al Tri antes del Mundial 2026?

Selección Mexicana

Selección Mexicana: ¿Cuántos partidos le quedan al Tri antes del Mundial 2026?
Selección Mexicana: Los jugadores con más minutos disputados en la historia de las Copas del Mundo

Selección Mexicana

Selección Mexicana: Los jugadores con más minutos disputados en la historia de las Copas del Mundo

Comentarios