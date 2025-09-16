La Copa del Mundo de 2026 será especial para la Selección Mexicana. Además de que el país vivirá su tercera edición del torneo (récord histórico), unos cuantos futbolistas de la plantilla estarían viviendo su primer Mundial.

La intriga que siempre causa la convocatoria, en este caso de Javier Aguirre, se terminará hasta que se dé a conocer la lista final. Pero hasta ahora, estos serían los debutantes en el certamen con base en los que han sido llamados más veces en estos últimos procesos.

¿Qué jugadores de México podrían jugar su primera Copa Mundial?

Luis Ángel Malagón

Raúl 'Tala' Rangel

Carlos Acevedo

Israel Reyes

Erik Lira

Marcel Ruíz

Gilberto Mora

César 'Chino' Huerta

Santiago Giménez

Estos son algunos de los nombres que han sido regularmente en los partidos y torneos que ha dirigido el Vasco Aguirre.

Algunos otros nombres que se podrían sumar: Julián Araujo, Julián Quiñones, Mateo Chávez, Efraín Álvarez o Ángel Sepúlveda.

Javier Aguirre, durante uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

A menos de nueve meses para que arranque la Copa del Mundo, la realidad es que la lista final de 23 jugadores que escoja Aguirre, será juzgada con lupa, y exigida para llegar lejos en el certamen, por el factor de la localía.

