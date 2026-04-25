Faltan menos de dos meses para el debut de la Selección Mexicanaen la Copa del Mundo 2026 y Manuel Negrete, un histórico del futbol nacional, deja ver su confianza por el equipo de Javier Aguirre.

Considerado por muchos el autor del gol más bonito en los Mundiales, el histórico exjugador aseveró que su pronóstico no está respaldado por el sueño sino por la calidad de jugadores.

"Queremos que nuestro equipo sea campeón del mundo, pero no lo estoy diciendo como un sueño, lo estoy diciendo porque son jugadores importantes, son buenos jugadores, pero que se la crean porque si no vamos a terminar como todo el tiempo y todo queda en un sueño", declaró durante el lanzamiento de una campaña de Jumex.

🗣 "Esperemos que México quede campeón del mundo y no lo sigo como un sueño" 🏆



El exseleccionado Manuel Negrete confía en que el Tricolor hará un buen papel en el Mundial 2026 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/nqf3Pg0fZQ — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 25, 2026

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El creador de la inmortal "tijerita" en el Mundial de México 1986, frente a Bulgaria, pide a los aficionados confiar en la Selección Mexicana rumbo a la justa que iniciará en nuestro país el próximo 11 de junio.

"Hoy como aficionados debemos estar con México. Yo creo que sí hacemos trabajo en equipo y trabajamos a conciencia de lo que significa portar la playera de la Selección Mexicana, los jugadores tendrán la responsabilidad de quedar bien con su público", agregó el surgido de los Pumas.