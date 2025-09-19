La fiebre por el futbol se desató a nivel global con la primera fase de preventa de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Según informó la FIFA, más de 4.5 millones de aficionados de 216 países solicitaron entradas durante los primeros 10 días del Sorteo de Preventa con Visa,

Entre los más destacado dentro de esta primera fase de venta de boletos, brillío México como el segundo país con mayor número de peticiones, solo por detrás de Estados Unidos y seguido por Canadá.

El entusiasmo de los mexicanos por el Mundial 2026, que marcará un antes y un después en la historia del balompié al ser el primero con 48 selecciones, refleja la pasión que el futbol despierta en el país tricolor.

¿Qué fue lo que informó la FIFA tras el cierre de la primera etapa de venta de boletos?

“El mayor número de solicitudes provino de residentes de los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, en ese orden”, señaló la FIFA en un comunicado.

Entre los países no anfitriones, Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia completan la lista de los 10 primeros con más solicitudes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró el impacto global de esta preventa: “Estas no son solo cifras extraordinarias, sino también un mensaje contundente. El mundo entero quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26: el evento más grande, inclusivo y emocionante que se haya visto. Desde Canadá, México y Estados Unidos hasta países grandes y pequeños de todos los continentes”.

La preventa, que comenzó con un sorteo, no garantiza la adquisición de boletos, pero marca el inicio del proceso para los aficionados seleccionados.

A partir del 29 de septiembre, los solicitantes recibirán notificaciones por correo electrónico con un día y horario específico para comprar sus entradas, con las ventas iniciando el 1 de octubre.

El Mundial 2026 promete ser un evento histórico, no solo por su formato ampliado, sino por la unión cultural y deportiva que representará para Norteamérica. México, con su vibrante afición, está listo para ser protagonista tanto en las gradas como en la organización de este espectáculo global. La cuenta regresiva ha comenzado, y los aficionados mexicanos ya sueñan con llenar los estadios.