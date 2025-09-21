Selección Mexicana: ¿Quién tiene mejor porcentaje de victorias en Copa del Mundo, México o Estados Unidos?

El 17 de junio del 2002 cerca de 36 mil espectadores fueron testigo del partido más importante en la historia del futbol norteamericano. México y Estados Unidos se cruzaron en los Octavos de Final de la Copa Mundial del 2002, celebrada en Corea del Sur y Japón.

El estadio mundialista de Jeonju fue testigo del fatídico dos a cero que Estados Unidos le propinó a México para echarlos de la justa mundialista y dejar una huella imborrable en la histórica rivalidad, misma que trasciende las barreras del deporte.

Los dos gigantes de la CONCACAF serán, junto a Canadá, anfitriones de la edición 2026 de la Copa del Mundo. El crecimiento del futbol en Estados Unidos ha recortado las distancias entre ambas selecciones, quienes hoy presumen una efectividad similar en Mundiales.

México y Estados Unidos fueron dos de los 13 invitados a la primera Copa del Mundo en Uruguay 1930 y desde entonces nació su travesía por el torneo de futbol más importante del planeta. Mientras México terminó en la última posición, el país de las barras y las estrellas culminó en tercer lugar.

Desde entonces ambas selecciones acudieron al torneo de forma intermitente, siendo Estados Unidos el único país norteamericano que acudió a Italia 1934, mientras que México esperó hasta Brasil 1950 para volver a disputar un Mundial.

México presume 17 participaciones en Copas del Mundo, cinco más que Estados Unidos (12) y ha disputado 60 juegos mundialistas, mientras que el vecino país del norte tiene 37. Pese a ello, el porcentaje de victorias entre ambas selecciones es casi igual.

El Tricolor ha ganado 17 de sus 60 juegos disputados, para un porcentaje de victorias de 28.33 por ciento; Estados Unidos, por su parte, solo ha ganado nueve partidos mundialistas, mismos que le valen para una efectividad de 24.32 por ciento.