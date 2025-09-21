Cuauhtémoc Blanco: El día que irrumpió en Big Brother para darle el anillo a Galilea Montijo

Cuauhtémoc Blanco dejó una marca imborrable no solo en las canchas, sino también en la televisión.

El 'Divo de Tepito' brilló con la Selección Mexicana en los Mundiales de 1998, 2002 y 2010, donde su carisma y talento lo convirtieron en ídolo nacional.

En Francia 1998, anotó un gol memorable ante Bélgica, y en Corea-Japón 2002, fue clave en el pase a Octavos de Final, consolidándose como una de las figuras del Tri.

Sin embargo, más allá de sus hazañas deportivas, Blanco protagonizó un momento inolvidable en el mundo del espectáculo al irrumpir en la final de Big Brother VIP para proponerle matrimonio a Galilea Montijo.

A inicios de la década de 2000, Blanco y Montijo vivían un romance secreto que capturó la atención del público.

Mientras Galilea despuntaba como conductora y Blanco dominaba con el América, ambos negaban públicamente su relación. Sin embargo, los rumores crecían, y su noviazgo salió a la luz de forma dramática durante la participación de Montijo en Big Brother VIP.

Dentro de la casa, una participante acusó a Blanco de haberle sido infiel a Galilea, lo que llevó a la conductora a confirmar su relación en el confesionario, expresando su dolor y preocupación.

Mientras Galilea enfrentaba la incertidumbre en el reality, Blanco intentó reconquistarla desde el exterior. Envió un balón con un mensaje pidiéndole que no creyera en rumores y hasta contrató una avioneta que sobrevoló la casa con una dedicatoria de amor.

Sin embargo, estas señales no fueron suficientes para calmar las dudas de Montijo, y el público seguía expectante ante el desenlace de esta historia.

El momento cumbre llegó en la gran final de Big Brother VIP, cuando Galilea fue anunciada como la ganadora. Cuauhtémoc Blanco apareció en el escenario, con el público enardecido, el futbolista sorprendió a todos al entregarle un anillo de compromiso a Montijo, formalizando su relación ante las cámaras.

El gesto convirtió a la pareja en una de las más mediáticas de la época, desatando titulares y comentarios en todo México.