A medida que se acerca el Mundial de 2026, la fiebre futbolística comienza a apoderarse de los aficionados en todo el mundo.

Las calles de las ciudades sedes en Estados Unidos, México y Canadá ya empiezan a sentir la emoción del Mundial que promete ser histórico, al ser el primero en contar con 48 selecciones participantes.

Las discusiones sobre los posibles favoritos están en boca de todos, mientras los aficionados ya planean viajes, mandan solicitudes para adquirir boletos y se preparan para vivir la pasión del torneo más importante del futbol.

Sin embargo, no todo es emoción y felicidad, y es que una de las ciudades sedes mexicanas del próximo mundial ya dio la nota negativa de cara la justa mundialista.

Se trata de la ciudad de Monterrey, que será sede de algunos partidos del torneo de la FIFA. Y es que tal parece que a uno de sus residentes le pareció buena idea robar uno de los adornos que ya se están instalando en dicho lugar.

¿Cómo fue el robo de uno de los adornos del Mundial 2026?

En el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en la colonia Valle de Chapultepec, se instaló una escenografía con una portería de acrílico y un balón de gran tamaño como parte de la ambientación para el evento, pero un hombre identificado como Daniel “N”, de 64 años, fue detenido tras intentar llevarse el balón.

El robo se llevó a cabo con la complicidad de una mujer que acompañaba al sujeto.

Según testigos, ambos trabajaron en conjunto para desmontar el balón de acrílico, colocarlo en la parte superior de un vehículo y asegurarlo con una cuerda antes de intentar escapar.

La escena fue grabada por vecinos que no dudaron en documentar el acto y alertar a las autoridades.

Los videos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran al hombre manipulando el objeto con aparente tranquilidad.

Las imágenes del robo no tardaron en circular en redes sociales. En los videos se observa cómo el hombre coloca el objeto en la parte superior de su automóvil, mientras algunas personas lo graban y reportan de inmediato a la policía, la cual logró detener al individuo, quien planeaba vender el artículo decorativo.