Todo parece indicar que las Chivas volvieron a su realidad luego del triunfo en el Clásico ante América donde ganaron 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Primero, a media semana empataron sin goles ante Tigres y este fin de semana el Rebaño fue humillado por Toluca en el Akron.

Muy rápido se terminó la racha positiva de las Chivas, era el momento de demostrar y mantener la ilusión de que el chiverío si puede llegar a la Liguilla; sin embargo, sucedió todo lo contrario.

El campeón no tuvo piedad y le pegó 0-3 a Chivas en su propia cancha, la figura del encuentro fue nada más y nada menos que un viejo conocido del rebaño, se trata de Alexis Vega, uno de los seleccionados de Javier Aguirre en la última fecha FIFA donde el Tri enfrentó a Japón y Corea del Sur.

¿Cómo fueron los goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo ante las Chivas?

Vega en su cuenta personal sumó 2 asistencias y un gol en el encuentro ante su ex equipo. Obviamente, fue abucheado desde el primer minuto, pero el jugador de los diablos terminó siendo el jugador del partido.

#Video🎥 ¡ALEXIS VEGA ES ABUCHEADO EN EL AKRON!



Cada que Alexis Vega toca el balón es abucheado por la afición rojiblanca quien no olvida su pasado en Chivas

Los diablos se abrieron el marcador al minuto (21’) con anotación de Paulinho, después en menos de 5 minutos llegaría otro seleccionado del Vasco: Jesús Gallardo.

El dorsal 20 de los Diablos Rojos aumentó la ventaja al (24’) que hasta antes del segundo tiempo ya vivía un infierno en su propia casa.

El segundo gol de Toluca ante Chivas, fue obra de Jesús Gallardo.



pic.twitter.com/C5BwuGDcZC — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) September 21, 2025

El Rebaño se quedaría con uno menos tras la expulsión de Rubén González tras una fuerte entrada precisamente sobre Alexis Vega.

El último clavo en el ataúd sería obra de Alexis Vega, quien arrancó desde medio campo ingresó al área grande y sacó un punterazo que puso el tercero para los diablos al (56’) y acabó con las ilusiones rojiblancas. Vega no tuvo compasión y festejó el gol en la cancha que un día fue su casa.