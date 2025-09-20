Soraya Jiménez hizo historia en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro olímpica.

Compitiendo en la categoría de halterofilia de 58 kg, Jiménez logró un levantamiento total de 222.5 kg, superando a sus rivales con una actuación impecable.

Su victoria marcó un antes y un después para el deporte mexicano, no solo por el logro en sí, sino porque rompió barreras de género en un país donde las mujeres enfrentaban grandes retos para destacar en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres.

La hazaña de Soraya en Sídney se convirtió en un símbolo de perseverancia y orgullo nacional.

En Sídney, enfrentó una fuerte competencia, sin embargo, su estrategia y concentración le permitieron ejecutar levantamientos precisos, especialmente en el envión, asegurando su lugar en el podio.

Este triunfo no solo le dio la medalla, sino que inspiró a generaciones de atletas mexicanas a perseguir sus sueños en el deporte.

¿Cómo fue el reclamo de Jorge Pietrasanta en contra de Pepe Segarra?

Para muchos aficionados del deporte olímpico quedó grabado en la memoria aquel día en que Soraya alcanzó la gloria y recuerdan con cariño la transmisión que a través de Televisa escucharon la narración de Pepe Segarra.

Precisamente, fue el ahora comentarista de Fox Sports, quien a través de sus redes sociales compartió un pequeño fragmento de aquel momento. Sin embargo, nunca pensó que recibiría un reclamo de un ex compañero.

Y es que Jorge Pietrasanta, ahora cronista de ESPN se sorprendió al ver el video, ya que según sus palabras él estuvo en esa transmisión, por lo que lanzó un reclamo a Pepe Segarra al cuestionarlo sobre cómo hicieron para retirar su voz.

"Y mi voz? Como le hicieron para quitarla? Yo también estuve", escribió Jorge Pietrasanta.

Y mi voz? Como le hicieron para quitarla? Yo también estuve 🥺 https://t.co/HHjx5txwAH — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) September 20, 2025

Aunque Pepe Segarra no ha contestado a la pregunta de su ex compañero, los que si reaccionaron fueron los usuarios, quienes aprovecharon para tundir a Pietrasanta.

"Muy fácil Le dijeron a la IA: Quita la voz del más pen... Y quitaron la tuya", "No te preocupes pietriña. La narración de la final del América vs cruz azul del 2013. Fue de las mejores para mi. Cuando dijiste.. El América es campeón", "No sabemos cómo, pero que bueno que lo hicieron", fueron algunos de los comentarios de los antes tuiteros.