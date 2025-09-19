En la actualidad de los medios de comunicación mexicanos, los reality shows de celebridades continúan dominando la programación televisiva, consolidándose como un fenómeno de audiencia masiva que genera debates, ratings estratosféricos y una vorágine de contenido en redes sociales.

Programas como 'La Casa de los Famosos México' de Televisa han roto récords de sintonía al ofrecer un encierro 24/7 donde figuras del espectáculo exponen sus rivalidades y alianzas en tiempo real.

Por su parte, TV Azteca se prepara para contraatacar en esta guerra de realities con 'La Granja VIP'. El show ya ha generado expectación al revelar a Alfredo Adame como el primer granjero confirmado.

Precisamente, el actor fue invitado al podcast 'AlexPuesto' del comentarista deportivo de Fox Sports, Alex Blanco, con quien tuvo una larga charla que por un momento vivió momentos de "tensión".

Y es que el comentarista deportivo "descalificó" algunas de las acciones que han vuelto polémico a Alfredo Adame, quien no se quedó callado.

¿Qué fue lo que dijo Alex Blanco sobre Alfredo Adame?

“Alfredo Adame, creo que muchas cosas de las que dices me parecen mentiras, no creo que seas cinta negra, cuarto dan; creo que eras buen actor, pero no creo que seas el mejor actor, ni que hayas tenido muchas novelas exitosas, respeto tu trayectoria, pero también respétate y déjanos convivir”, fue lo que comentó Blanco.

¿Cuál fue la reacción de Alfredo Adame?

En respuesta, fiel a su estilo, Adame respondió: “Alex Blanco respeto tu opinión, pero eres un ignorante que no sabes nada de mí, que no tienes la manera de comprobar si soy o no soy cinta negra, si tengo una rentadora de jets privados y eso es normalmente la forma de enmascarar las mediocridades de un individuo que es prácticamente un fracasado, que nadie lo conoce y que no tiene nada que ver. En pocas palabras, un nadaqueveriento”.

Además, Adame afirmó que la opinión de Blanco solo le servía “para limpiarme el c…”.

Curiosamente, las palabras de Adame desató la risa de Alex Blanco, quien no tuvo de otra que seguir con la entrevista y es que todo se trató de una dinámica donde el artista le explicó cómo funcionan las participaciones y posicionamientos durante los reality shows.

Por lo que todo lo que se dijeron fue en tono de broma y en ejemplo de cómo sería un posicionamiento entre ambos si estuvieran dentro de uno de los programas que hoy en día tienen una gran popularidad.