La actuación de Rodrigo Huescas en la Champions League "provocó" un pleito entre Luis García y Omar Villarreal, ambos comentaristas de TV Azteca.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, "Villa Villa" le escribió un mensaje al "Doctor" García. Y es que Villarreal candidateó a Rodrigo Huescas para ocupar el posible lugar de Jorge Sánchez con la Selección Mexicana, a propósito del Mundial de 2026.

"Pero mi DR dice que no hay manera que Huescas le quite el puesto a Jorge Sánchez en la Copa del Mundo. Nada más lo perdonamos porque está en el barco de la Hormiga González, pero póngase abusado doctoooor", lanzó Villareal.

Las palabras de "Villa Villa" surgieron después de que Huescas no solamente debutara oficialmente en la Champions League con el Copenhague. Además, durante el partido firmó una asistencia ante el Bayer Leverkusen.

"Asistencia de gol.Que le pongan su nombre y apellido al estadio. Eres lo más triste con lo cual he convivido en el ambiente de la pelota. No me vuelvo a sentar en la misma mesa que tú. Porrista barato. Ridículo mayúsculo", contestó Luis García.

Después del partido ante el Bayer Leverkusen, Copenhague verá nuevamente acción a principios de octubre en la Champions League, cuando se enfrente a FK Qarabağ Agdam en la Jornada 2 del torneo.

