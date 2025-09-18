Con la mirada puesta en el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, Televisa se prepara para consolidarse como el medio líder en la cobertura del evento mundialista.

Todo parece indicar que la empresa de Emilio Azcárraga no escatimará en recursos para garantizar una transmisión de primer nivel, apostando por tecnología de punta, pero sobre todo por talento humano de calidad.

En contraste, TV Azteca enfrenta un panorama incierto, con rumores que cuestionan si logrará asegurar los derechos de transmisión para la justa mundialista.

Televisa, consciente de la magnitud del evento, busca reforzar su equipo con nombres que han dejado huella en el periodismo deportivo, e incluso a través de sus pantallas en el pasado.

Dos de los objetivos principales de TUDN serían los regresos de dos personajes muy reconocidos en el medio deportivo y que actualmente trabajan para la cadena ESPN. Se trata de Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay.

Desde hace algunas semanas se dio a conocer que la conductora estaría en muy cerca de retornar a la empresa de Chapultepec 18; sin embargo, este movimiento ya sería un hecho. Mientras que ahora ha circulado la información de que Mauricio Yamay también podría unirse a la lista de nuevos refuerzos de Televisa, esto de acuerdo con infromación compartida por Juan Pablo Fernández, hijo de 'Joserra', a través las redes sociales.

¿Qué fue lo que compartió Juan Pablo Fernández?

“Vanessa es un hecho que regresa a Televisa e (Mauricio) Imay podría”, escribió en su cuenta de X el hijo de José Ramón.

Mauricio Ymay cubrió a la Selección Mexicana durante siete años, desde 2011 hasta el Mundial de Rusia 2018. Dejó Televisa tras diferencias con altos directivos, pero al parecer la empresa de Azcárraga lo quiere de vuelta como el reportero principal del Tri de Javier Aguirre.

Actualmente, Ymay es una pieza clave en ESPN, donde participa en el programa 'Futbol Picante'.

Por otro lado, Juan Pablo Fernández desmintió los rumores sobre la posible salida de Álvaro Morales de ESPN. A pesar de especulaciones que lo vinculaban con FOX, el Brujo no habría sido buscado por estas cadenas: “La realidad es que ni TUDN ni FOX (ni el bueno ni el pirata) lo han buscado y no hay interés”.