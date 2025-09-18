En el Mundial de Francia 98, la Selección Mexicana, bajo el mando de Manuel Lapuente, sorprendió al mundo con un equipo lleno de talento y hambre de gloria.

Entre las decisiones más audaces del entrenador estuvo la exclusión de figuras consolidadas como Luis Roberto Alves 'Zague' y Carlos Hermosillo, dando paso a nuevos rostros que marcarían historia.

Uno de ellos fue Luis Hernández quien se convirtió en una de las revelaciones del Tricolor del torneo y en un ícono del futbol mexicano.

El camino del 'Matador' tuvo un inicio discreto en su carrera, debutando con Cruz Azul y pasando por Monterrey sin destacar demasiado. No fue hasta su llegada al Necaxa, bajo la dirección de Lapuente, que su instinto goleador explotó.

Su olfato frente al arco lo llevó a ser el máximo anotador en la Copa América de Bolivia 97, lo que le valió un boleto al Mundial de Francia 98. En ese torneo, Hernández se consolidó como titular indiscutible.

El Matador no decepcionó. Anotó dos goles contra Corea del Sur, uno ante Países Bajos y marcó el tanto que ilusionó a México con el mítico "quinto partido" frente a Alemania en octavos de final.

Sin embargo, también cargó con el peso de un error que lo marcó: una falla clara frente al arco alemán que pudo haber cambiado la historia del encuentro.

A pesar de ello, su carisma y talento lo convirtieron en un referente.

¿Qué fue del 'Matador', Luis Hernández?

Aunque colgó los botines, el futbol nunca ha dejado de ser parte de su vida. Después de su retiro, Hernández se ha mantenido activo en partidos de leyendas, firmas de autógrafos, además de que en 2020, incursionó como analista en TNT Sports, compartiendo su experiencia y conocimiento del balompié.

Pero donde deslumbró con una faceta diferente, fue en las redes sociales. A través de TikTok e Instagram, el Matador ha encontrado una nueva plataforma para conectar con sus seguidores y aficionados del futbol.

Su carisma y 'chispa' lo han convertido en un divertido creador de contenido, mostrando su día a día y manteniendo viva su pasión por el futbol.