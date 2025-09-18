Hermosillo revela quién fue el culpable de que no fuera a Francia 98: "¡Ese güey es una lacra!"

Al hablar del futbol mexicano en la década de los años 90 es imposible no mencionar a Carlos Hermosillo, quien fue uno de los delanteros más prolíficos de su época.

Nacido el 24 de agosto de 1964 en Cerro Azul, Veracruz, Hermosillo se consolidó como un referente del Cruz Azul, club con el que vivió sus mejores años, a pesar haber pasado por otros equipos grandes del balompié mexicano, como América, Monterrey y Chivas, entre otros.

Su capacidad goleadora, carisma y presencia en el área lo convirtieron en un ídolo para la afición, marcando una era en las canchas con su olfato goleador y su juego aéreo imponente.

Lee también: México brilla como la tercera selección más valiosa en el Mundial Sub 20

Durante los 90, su trayectoria lo llevó a ser un símbolo de consistencia y liderazgo tanto en su club como en la Selección Nacional.

En la década de los 90, Hermosillo alcanzó la cima de su carrera al convertirse en tricampeón de goleo en la Primera División mexicana. Sus tres mejores temporadas a nivel individual fueron en 1993-94, 1994-95 y 1995-96, cuando marcó 27, 35 y 26 goles, respectivamente, convirtiéndose a la postre en el máximo goleador de La Máquina.

Hermosillo tuvo participación con Selección Mexicana, siendo convocado para dos Copas del Mundo: México 86 y Estados Unidos 94. En el Mundial de 1986, jugado en suelo mexicano, su participación fue limitada.

Sin embargo, para el Mundial de 1994, Hermosillo tuvo un rol más activo. Jugó en dos partidos, destacando el partido contra Italia, donde dio una asistencia clave para el gol de Marcelino Bernal, que permitió a México empatar 1-1 en un encuentro crucial de la Fase de Grupos.

¿Quién fue el culpable de que Carlos Hermosillo no fuera al Mundial de Francia 1998?

No obstante, el 'Grandote de Cerro Azul' pudo haber acudido a su tercera Copa del Mundo en la justa de Francia 1998, de no haber sido por la intromisión de un personaje, según las palaras del propio ex delantero.

Recientemente, Carlos Hermosillo fue invitado al pódcast 'Así de Boolas', que es conducido por Juan Pablo Fernández y Archie Balardi, donde el ex jugador reveló quién fue el culpable de que no fuera llamado al combinado en ese entonces dirigido por Manolo Lapuente.

"No fue el entrenador, fue (Carlos) Hurtado", comenzó platicando Hermosillo antes de dar detalles de qué fue lo que sucedió previo al Mundial de Francia. "Yo acababa de ser tricampeón de goleo. Bora (Milutinovic) comenzó el proceso, me llama y termino de campeón de goleo de esa eliminatoria y Manolo cada vez que me veía antes de que Bora no me llamara, me decía: '¿cómo no te llama ese cab...?'".

Al llegar Manolo Lapuente a la dirección técnica del Tricolor, el ex delantero celeste sintió que su llamado al Tri era seguro, pero vaya sorpresa se llevó cuando resultó todo lo contrario.

"¿Y fue Carlos Hurtado? O sea, sí se manejan cosas feas...", preguntó en hijo de José Ramón Fernández durante la plática.

"Obvio, con ese güey que es una lacra, sí. Perdón, pero yo soy muy honesto, es una lacra que cree que el hizo campeón al Necaxa, pero no dice todo lo que se llevó. A Cruz Azul llevó jugadores que no necesitábamos", afirmó Hermosillo.