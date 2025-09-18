La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrenta un panorama complicado a menos de un año del Mundial 2026, donde será coanfitriona junto a Canadá y Estados Unidos.

Con la meta de disputar el mejor Mundial de su historia, el Tri ha generado más dudas que certezas en sus recientes presentaciones.

A pesar de conquistar dos títulos en 2025, el desempeño futbolístico del equipo no logra convencer del todo a la afición ni a los especialistas, lo que se refleja en su posición en el ranking FIFA.

Lee también: Miguel Herrera se reúne con Fedefútbol; deciden su futuro con la selección de Costa Rica

En la última fecha FIFA, México disputó dos amistosos en su gira por Estados Unidos, con resultados que dejaron preocupada a la afición.

En el primer encuentro, el Tri empató sin goles ante Japón, mostrando poca claridad en el ataque y dificultades para generar oportunidades. En el segundo partido, igualó 2-2 frente a Corea del Sur.

Estos resultados, aunque no desastrosos, evidencian la falta de consistencia de un equipo que aspira a brillar en casa durante el Mundial.

La falta de victorias en estos amistosos tuvo un impacto directo en el ranking FIFA.

¿Cuál es el nuevo puesto de la Selección Mexicana dentro del ranking de la FIFA?

En la más reciente actualización, México descendió una posición, pasando del puesto 13 al 14, con 1688.38 puntos.

Este retroceso aleja aún más al Tri del anhelado Top 10, un objetivo que parece cada vez más lejano.

La Selección Mexicana fue superada por Colombia, que ahora ocupa el puesto 13 con 1692.1 puntos, mientras que el Top 10 sigue dominado por potencias como España (1875.37 puntos), Francia (1870.92) y Argentina (1870.32).

La Selección Mexicana bajó un peldaño dentro del ranking de la FIFA. FOTO: ESPECIAL

El próximo desafío para México será en la fecha FIFA de octubre, donde enfrentará a Colombia y Ecuador, dos selecciones sudamericanas que ya tienen su boleto al Mundial.

Estos duelos serán cruciales para que el equipo de Aguirre demuestre si puede recuperar terreno y confianza. La afición espera que el Tri ajuste su estrategia y muestre un nivel competitivo que disipe las dudas actuales.

El camino hacia el Mundial 2026 no será sencillo. México necesita mejorar su rendimiento colectivo, afinar detalles tácticos y encontrar una identidad de juego que le permita destacar como local.