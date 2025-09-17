En Costa Rica, la continuidad de Miguel Herrera nunca estuvo en duda. De acuerdo a Osael Maroto, quien es presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, los rumores sobre su supuesta salida fueron especulaciones por parte de los medios de comunicación: “Siempre ha estado firme en la mesa”, aseveró el directivo.

Las palabras de Osael Maroto se dieron después de que el estratega mexicano se reuniera con el Comité Ejecutivo en el Proyecto de Gol, una vez que Costa Rica firmara dos empates en las eliminatorias para el Mundial de 2026. Uno contra Nicaragua (1-1) y otro ante Haití (3-3), respectivamente.

De acuerdo a Maroto, la reunión se dio para que el "Piojo" Herrera presentara análisis técnico y táctico de dichos encuentros: "El informe pasó por la parte técnica, de cómo vio los juegos, qué esperaba de ellos. Fue más deportivo que otra cosa".

“El apoyo hacia el cuerpo técnico es completo de todo el Comité Ejecutivo en pleno”, sentenció el presidente de la Federación.

Por lo pronto, el próximo reto de Costa Rica será contra Honduras en duelo a disputarse el nueve de octubre. Unos días después, el trece de octubre, recibirá la visita de Nicaragua.

