Ricardo Ferretti, exentrenador del futbol mexicano y actualmente analista de ESPN, lanzó duras críticas contra Henry Martín, delantero estelar del América, por su historial de lesiones y su gestión de las mismas.

Durante una reciente intervención en uno de los programas de la televisor a de Bristol, Ferretti no se guardó nada al abordar la situación del atacante, quien actualmente enfrenta un esguince de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas por varias semanas.

Lee también: Selección Mexicana: ¿Quiénes son los 10 mejores jugadores zurdos en la historia del Tricolor?

Ferretti señaló que las lesiones musculares del jugador son comunes en un delantero profesional, pero destacó un problema específico: una lesión en el tendón de Aquiles que, según él, no ha sido tratada adecuadamente.

Además, el exentrenador recordó que él fue el primer estratega que lanzó la primera invitación para Martín para defender los colores de la Selección Mexicana.

¿Qué fue lo que dijo el Tuca Ferretti sobre Henry Martín?

“Yo lo invité por primera vez a Selección y se lastimó… tres lesiones musculares que son normales. La del tendón de Aquiles es el detalle que tiene que curar. No se quiso operar, trató con fisioterapia, tratamientos y todo eso”, afirmó el Tuca en ESPN.

Para el exentrenador, la decisión de evitar la cirugía ha sido un error que ha podría desencadenar problemas adicionales, como tendinitis. El diagnóstico de Ferretti es claro: Martín debe someterse a una operación para resolver de raíz su problema en el tendón de Aquiles. Sin embargo, sus comentarios más contundentes apuntaron a las aspiraciones del delantero en la Selección Mexicana.

“Tiene que operarse y olvidarse de la Selección, desde que (Javier) Aguirre lo mandó a la tribuna, adiós, ya no tienes chance”, sentenció.

TUCA SOBRE HENRY MARTÍN Y SUS LESIONES 😳



🗣 "Lo invité a la Selección por primera vez y se lastimó"



🗣 "TIENE QUE OPERARSE Y OLVIDARSE DE LA SELECCIÓN, DESDE QUE AGUIRRE LO MANDÓ A LA TRIBUNA: ADIÓS"



𝗡𝗼 𝘁𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝘀𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿𝗼𝘀𝗮 𝗲𝗻… pic.twitter.com/4ykvZERE8n — Futbol Picante (@futpicante) September 17, 2025

Henry Martín, pese a sus recurrentes lesiones, sigue siendo una pieza clave en el América, donde ha brillado como líder en el tricampeonato de la Liga MX. Sin embargo, sus problemas físicos han sido una constante.

Para el experimentado entrenador, la falta de una intervención quirúrgica adecuada ha llevado a Martín a un círculo vicioso de lesiones que afectan su confianza y desempeño, recargando el peso en su otra pierna y generando nuevas complicaciones. La polémica está servida: ¿seguirá Martín el consejo del Tuca o buscará revertir su situación para volver al Tri?