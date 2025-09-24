En 2018, un escándalo sacudió la vida de Paola Rojas y Luis Roberto Alves 'Zague'. La filtración de un video íntimo del exfutbolista y comentarista de TV Azteca, donde aparecía en una situación comprometedora, desató una tormenta mediática.

El clip, que estuvo acompañado por la frase “Impresionanti”, se volvió viral, generando memes, burlas y un impacto directo en la vida personal de Rojas, quien entonces era su esposa.

La entonces periodista de Televisa decidió divorciarse tras el incidente, enfrentando no solo una crisis personal, sino también un escrutinio público abrumador.

Siete años después, Paola Rojas habló con franqueza sobre este episodio en el canal de YouTube del Escorpión Dorado.

La conductora, actualmente involucrada con la televisoras Telemundo e Imagen, y además en la obra de teatro 'Las Leonas', reveló cómo ha transformado el dolor de aquel momento en una oportunidad para reírse y sanar.

“Ahí (en 'Las Leonas') me río con el público de algo que en otra etapa de mi vida me lastimó mucho”, expresó, refiriéndose al escándalo que marcó su vida.

La obra, que aborda temas de resiliencia y empoderamiento femenino, le ha permitido a Rojas encontrar fortaleza en su historia.

El escándalo de 2018 no solo expuso una infidelidad, sino que también sometió a Rojas a una presión mediática intensa.

“Lo más complicado fue lo público. Todo mundo opinando, reporteros y cámaras afuera de mi casa, del trabajo, todo mundo preguntando… Las cosas que me escribían en las redes sociales, obscenas. Lo público fue lo que más me lastimó”, confesó.

A pesar de la adversidad, la periodista mantuvo su enfoque en lo más importante: sus gemelos de 14 años, fruto de su matrimonio con Zague.

“En medio de todo el horror pensaba primero en mis hijos, en no lastimarlos en ese momento, ni en el futuro”, afirmó.

¿Cómo es la relación entre Paola Rojas y 'Zague' tras el escándalo previo a Rusia 2018?

Sorprendentemente, Rojas reveló que mantiene una relación cordial con su exesposo. “Me llevo muy bien con él, súper bien. Ya déjenlo en paz. Es muy buen tipo”, aseguró, destacando el cariño que aún siente por Zague.

“Vivimos juntos años increíbles, tenemos dos hijos juntos que eso es lo prioritario”, añadió.