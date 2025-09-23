Jorge Campos, desde su etapa en activo en el futbol profesional, se caracterizó por ser una persona bastante carismática tanto dentro como afuera de la cancha. Gracias a sus destacadas actuaciones brilló con sus equipos, principalmente en Pumas y la Selección Mexicana.

No obstante, pese a que frente a las cámaras el Brody es bastante abierto y en ocasiones desenfrenado, siempre prefirió mantener alejada de los reflectores su vida personal. Sobre todo, luego de que pasó por un trago bastante amargo en 1999, cuando secuestraron a su padre.

¿Por qué secuestraron al papá de Jorge Campos?

Ya consolidado como el portero de la Selección Mexicana, Jorge Campos era un infaltable en las convocatorias. En febrero de 1999, fue llamado para el torneo en Carlsberg que se realizó en Hong Kong.

No obstante, el Brody jamás imaginó que durante esos días su vida cambiaría drásticamente. Luego de que disputó el partido ante Hong Kong All-Stars, el portero mexicano recibió la lamentable noticia de que su padre, Álvaro Campos, había sido privado de su libertad.

El 17 de febrero, mientras ‘Ñoño’ Campos conducía su camioneta por la carretera cercana al puerto de Acapulco, se manejó la información de que cinco personas con armas largas lo interceptaron y secuestraron.

Los maleantes habrían exigido un millón de dólares para liberarlo. El Inmortal tuvo que dejar la concentración y regresar a México para saber el estatus de las negociaciones que, para su buena fortuna, acabaron de manera positiva.

La noticia generó mucho revuelo y el entonces presidente, Ernesto Zedillo, se puso a disposición para apoyar a la familia. Seis días después el papá del futbolista fue dejado en libertad. Se habló de que el rescate quedó en solamente 40 mil dólares y posteriormente se detuvieron a cinco implicados.

Álvaro Campos González, padre del Brody, estuvo secuestrado seis días en febrero de 1999. Foto: Archivo

A 14 años de aquel momento complicado en la vida privada de Jorge Campos, el ahora comentarista de TV Azteca, señaló que después de lo que vivió su padre (quien murió en 2013), su panorama cambió por completo.

“Es triste, es lamentable y quieras o no, me volví completamente diferente. No me gusta hablar de la vida privada, me ando escondiendo, no porque me guste, me gusta estar apartado, estar más libre, vivo en Estados Unidos. Vengo poco (a México), vengo a trabajar. Quieras o no, te vuelves diferente

"Es lo que menos te imaginas, que te vaya a pasar. Te pasa y ya eres desconfiado de todo. Me dicen: ‘Exageras’ y les digo que no, porque lo viví. Es triste, es lamentable y entiendo a todas esas familias que les pasa. Espero que, en un futuro, México cambie, seamos totalmente diferentes, tengamos más seguridad”, comentó Jorge Campos con Javier Alarcón.